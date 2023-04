Fermín Cabanillas I Granada, (EFE).- Joumana Haddad (Beirut, 1970) decidió con solo siete años ser escritora para contar la historia de su abuela, a la que encontró muerta en la cocina de su casa, y asegura, en una entrevista con EFE, que en todos sus libros hay una característica común: narrar las historias desde la sinceridad, “con carne, sangre y uñas”.

Haddad, escritora, poeta, periodista y activista por los derechos humanos y de la mujer, ha sido una de las protagonistas de ‘Letras Mediterráneas’, jornadas organizadas por la Fundación Tres Culturas en Granada, donde ha explicado que en sus obras es “incapaz de inventarme nada, obviamente a veces me invento cosas, pero me gusta contar las cosas desde la intimidad”.

Con 17 libros publicados, Joumana Haddad es un referente no solo de la literatura árabe; su tarea como periodista se refleja en ‘En busca de los ladrones de fuego’, su último libro traducido al español, que recoge entrevistas realizadas a escritores con los que contactó entre 2003 y 2005 enviándoles cartas manuscritas para concertar las charlas.

“Algunos me dijeron que no, como García Márquez”, lamenta, pero, como resumen de aquellos días, recuerda que le gustó “saber cuáles son los seres humanos que hay detrás de los escritores”, y casi 20 años después por fin ha visto la luz en España ese trabajo.

La influencia de la muerte de su abuela

Explica que, como escritora, no se marca una disciplina clara a la hora de trabajar: “antes intentaba forzar la escritura, hasta que comprendí que todo tiene su tiempo”, de modo que decidió no forzar la inspiración, porque “si se fuerza, no sale”.

Incluso, cuando le llega, “tengo que dejar que tome fuerza en la cabeza el tiempo que sea necesario, y cuando comienzo, ya solo puedo escribir, no hacer otra cosa, incluso duermo tres horas al día si es necesario”, algo que, confiesa, le pasa con todo, ya sea poesía, ensayo o relatos, porque en ocasiones tiene miedo de que la inspiración se le vaya para siempre.

Pero si algo influyó claramente en que fuese escritora fue la muerte de su abuela, cuando Joumana Haddad solo tenía siete años. Aquella niña fue la que encontró el cadáver en la cocina de su casa, y durante mucho tiempo “le pregunté a mi madre qué había pasado, sin que me contestara”, hasta que ella misma dedujo que su abuela no pudo con la presión de haber sufrido el genocidio turco en Armenia, del que sobrevivió milagrosamente.

Tardó 40 años en poder sacar adelante el libro en homenaje a su abuela, que tituló ‘La hija de la costurera’, en el que plasmó la historia de cuatro mujeres que podrían ser la misma: abuela, madre, hija y bisnieta, nacidas en distintas guerras, Palestina, Siria, Líbano y Armenia.

Joumana Haddad retrata a estas mujeres en las páginas del libro a través del amor, el dolor, la maternidad, el duelo y la lucha por seguir adelante.

Joumana Haddad y los derechos humanos

La escritora y periodista fue durante más de dos décadas la responsable de cultura del diario libanés An Nahar, cargo que ocupó hasta 2017 y que compaginó con su propio proyecto: Jasad, revista especializada en literatura, arte y las políticas del cuerpo.

Desde el principio de su carrera, Haddad puso la información al servicio de su compromiso con los derechos humanos. Fue reconocida por la Arabian Business Magazine como una de las mujeres más influyentes del mundo árabe contemporáneo.

Ha publicado poemarios -‘Espejos de las fugaces’, ‘El retorno de Lilith’-; relatos -‘Los amantes deberían llevar sólo mocasines’-; ensayos, como la trilogía compuesta por ‘Supermán es árabe’, ‘Yo maté a Sherezade’ y ‘El tercer sexo’, y teatro (‘Jaulas’).

En todos ellos quedan patentes sus múltiples intereses sociales y su actitud crítica ante el mundo y hacia todo aquello que genera extrañeza: “La auténtica libertad requiere una toma de conciencia continua”, defiende justo antes de tomar un avión que la va a llevar a Estados Unidos, donde impartirá conferencias antes de volver a Beirut para seguir su prolífica actividad diaria. EFE