Torremolinos (Málaga), (EFE).- Vacaciones eurovisivas en la Costa del Sol. Chris vive en Australia, Sven en Bélgica y Lizzie en Reino Unido y los tres comparten su pasión por el Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebra del 9 al 13 de mayo en Liverpool (Inglaterra), una cuenta atrás que pasan en la Costa del Sol disfrutando del buen tiempo y actuaciones musicales.

En la semana previa al festival, uno de los eventos con mayor audiencia del mundo, medio centenar de eurofans se han reunido en este popular destino turístico español para participar en unas vacaciones temáticas.

La idea fue de Chris Jones, un británico de 40 años que reside en la ciudad australiana de Melbourne y ha asistido en siete ocasiones a Eurovisión. Cuando a finales del pasado año se anunció que Liverpool sería la sede del evento, trató de encontrar alojamiento allí para volver a acudir este año, pero los precios se habían disparado.

Eurovisión, sol, cultura y gastronomía

“El problema era que el alojamiento era demasiado caro”, explica a EFE. Entonces pensó que hay “muchos fans en toda Europa que no pueden permitírselo”, y se propuso organizar unas vacaciones que fueran asequibles, “bajo el sol” y con la participación de algunos artistas eurovisivos.

En la foto, Christopher (Chris) Jones junto a Sven Boutsen, asistente belga a Europarty y Kelly Wilde, asistente australiana a Europarty y participante de 1990 en el Comité de Selección de Reino Unido para optar a Eurovisión, en el hall del hotel Ritual Torremolinos. EFE/Irene Martín Morales.

Conocía la Costa del Sol porque la había visitado tres veces con anterioridad, y se decidió a diseñar una estancia en la localidad malagueña de Torremolinos, una de sus ciudades favoritas en España porque “tiene mucho que ofrecer”.

“Es la ubicación perfecta, está muy cerca del aeropuerto y de destinos para excursiones, cuenta con buena comida y buen clima”, recalca.

Esta ‘Euro party’ está dirigida a aquellos que quieren “disfrutar de la vida eurovisiva pero también del sol, la cultura y la gastronomía españolas”, apunta.

Medio centenar de eurofans han adquirido los billetes para disfrutar de todo el programa, del 2 al 8 de mayo, aunque otros también lo han hecho de forma puntual para asistir a las actuaciones de artistas como Surie, que representó a Reino Unido en 2018; Vincent Bueno, Austria (2021); Suzy Guerra, Portugal (2014), o Hera Bjork, Islandia (2010).

Una experiencia para repetir

“Ha sido un verdadero éxito hasta ahora”, asegura Jones, que aspira a convertir en “anual” este viaje a la Costa del Sol y planea el próximo año añadir Sevilla y Córdoba a la excursión cultural a Granada, que ya ha ofrecido en esta primera experiencia.

Jones, que trabaja en el departamento de administración de una universidad australiana, logró encontrar alojamiento de última hora para asistir al festival en Liverpool, no muy lejos de donde reside su familia en el noroeste de Inglaterra, y la siguiente semana tiene previsto asistir a una competición de patinaje sobre hielo en Alemania, dentro de su periplo europeo.

La propuesta de vacaciones eurovisivas en la Costa del Sol ha seducido a seguidores del festival de distintos países, entre ellos el belga Sven Boutsen, quien cuenta junto a un amigo con un sitio web de pódcast acerca de viajes LGTBQ, estilo de vida y eventos.

“Uno de los mayores eventos del mundo es Eurovisión”, por lo que también aprovechará estos días para entrevistar a los artistas participantes, un contenido que sus seguidores de Países Bajos y Bélgica podrán escuchar el próximo mes, según comenta a EFE.

Boutsen, que vive en Amberes, también es un turista fiel a Torremolinos, municipio del que destaca su apertura hacia la comunidad LGTBQ y su oferta de alojamientos, como el hotel Ritual en el que se encuentran hospedados, de 189 habitaciones.

También es una entusiasta de Eurovisión Lizzie Minogue, que reside en Reino Unido y aún tiene en su “lista de cosas por hacer” poder asistir algún año al festival.

Momentos emocionantes

Lizzie tiene a un amigo y compatriota, Mark Owen, que vive en Motril (Granada). Cuando ella vio en internet el anuncio de la estancia eurovisiva en la Costa del Sol, se lo comentó y ambos pensaron que era una buena oportunidad para verse, ya que él no podía viajar a su país por motivos laborales.

Mark Owen, natural de Blackpool, se mudó a la costa granadina hace diez años, donde trabaja como profesor de inglés. Al igual que para otros británicos, el clima es una de las principales motivaciones para visitar el destino, junto a la gastronomía.

Entre los artistas que participan en el programa está la australiana Kelly Wilde, afincada en Londres, que participó en 1990 en la selección nacional en Reino Unido “A song for Europe” para elegir a su representante en el festival.

“Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida”, rememora Wilde, gran seguidora de Eurovisión, quien confiesa que una de sus canciones favoritas de “todos los tiempos” es “Euforia”, con la que Loreen dio el triunfo a Suecia en 2012.

Suecia, Finlandia y España, entre sus favoritos

A Kelly también le gusta el tema “Tattoo” con el que Loreen vuelve a competir este año en la 67 edición del festival: “Me gusta la canción, ella es hermosa, tiene talento y su voz es absolutamente espectacular”.

De la propuesta española de Blanca Paloma, con su “Eaea”, cree que puede quedar “entre los diez primeros, ¿por qué no?”.

Uno de los principales valedores de España en estas vacaciones es Mark Owen, quien recuerda que en Granada la música flamenca es muy popular, y ve a Blanca Paloma alzándose con el micrófono de cristal, y a Reino Unido en segundo lugar.

A su amiga Lizzie también le encanta el flamenco, pero su canción preferida es “Cha cha cha”, de Finlandia, interpretada por el rapero Käärijä. En esto coincide con el belga Sven: “Hay gente que dice que ganará Loreen. Quizá lo haga, pero Finlandia es mucho mejor”.

Sven no se olvida de apoyar al representante belga, Gustaph, ni de España, que le encantó el pasado año, con el “Slomo” de Chanel, y vaticina que Blanca Paloma “este año quedará en buen lugar”.

Mientras en Liverpool ultiman los preparativos del certamen, los eurofans apuran sus vacaciones en la Costa del Sol, emulando el título del éxito internacional de los años 80 “Walking on sunshine” del grupo Katrina and the Waves, que más tarde, en 1997, dio la victoria a Reino Unido con el tema “Love shine a light”. EFE