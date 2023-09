Lola Lafon hace “más humana” a Anne Frank en su libro “Cuando escuches esta canción”

Fermín Cabanillas | Sevilla (EFE).- Una escritora francesa procedente de una familia franco-ruso-polaca entra en la casa-museo de Anne Frank en Ámsterdam; pasa la madrugada recorriendo sus rincones e intentando conocer un poco más en su libro a la autora del diario más famoso del mundo. Aquella noche nació “Cuando escuches esta canción”.

El libro es fruto de la inquietud de la novelista Lola Lafon, que ha iniciado esta semana en Sevilla sus presentaciones en España, en el marco de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, donde ha explicado a EFE que se trata de un libro en el que vuelca todas sus emociones tras la experiencia vivida, y donde ha intentando hacer a Anne Frank “más humana”.

La autora de “La pequeña comunista que no sonreía nunca” confiesa que, aunque “es muy importante no identificarse con el tema en el que se trabaja”, para ella fue toda una catarsis emocional enfrentarse a un personaje como el de la niña que se escondió del nazismo y finalmente murió en un campo de concentración: “El 90 por ciento de mi familia murió en campos de concentración, sin saber nunca dónde acabaron sus cuerpos”, como el caso de Anne Frank.

De hecho, solo el padre de Anne y Margot, Otto, sobrevivió, y se confiesa admirada por un hombre que en 1969 hablaba sin ira de lo que le pasó a su familia, a la vez que espera que su obra ayude a que se conozca mucho mejor a la autora de un libro “que todos hemos leído cuando éramos jóvenes, pero del que casi nadie nos acordamos”.

Estancia en el Anexo

“Fui hasta allí sin saber lo que me iba a encontrar”, explica Lafon sobre su estancia en el Anexo, el lugar donde en julio de 1942 se escondió la familia Frank, a la que se sumaron luego los van Pels y cuatro meses después el octavo ocupante, Fritz Pfeffer, amigo de los Frank. “Me daba mucho miedo llorar, porque si lloraba en el Anexo lloraría durante horas”, confiesa.

Llorar pensando en el sufrimiento de unas personas que vivían escondidas sobre unas oficinas en las que solo algunos de los trabajadores conocían de su existencia: “De ocho de la mañana a seis de la tarde no podían hacer ningún ruido, no podían moverse por el piso, no podían ir al baño…”, por lo que Anne “solo podía leer y escribir para pasar el tiempo”, con lo que, de aquel sufrimiento, salió un libro del que se han vendido más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo.

Lola Lafon analiza todo lo vivido desde el prisma de alguien que no se queda con la primera impresión de lo que ve, y se pregunta “¿por qué todo el mundo quiere entrar en la habitación de una adolescente, cuando ella no lo ha autorizado?”. En el libro explica incluso cómo ella misma estuvo dando vueltas por distintas estancias de la casa hasta que, a última hora de la noche, decidió finalmente entrar en el dormitorio de Anne Frank.

Era, además, “una adolescente que nunca estaba sola”, y que, como el resto de la gente de la casa “vivía encerrada, sin poder tomar el aire, solo un poco por la noche”, cuando estaban seguros de que nadie les podía ver si se asomaban a una ventana durante un instante.

Su propia historia

“Sabía que la historia de Anne era la mía, pero no era consciente”, dice recordando la muerte de parte de su propia familia, y le viene a la memoria estos días más que nunca que su abuela le regaló a sus 14 años una medalla con la imagen de Anne Frank: “Me dijo que nunca la olvidara, pero yo no sabía si lo decía por ella o por la medalla”.

Antes de despedirse, Lola Lafon, que tiene en su haber como cantante los discos “Grandir à l’envers de rien” y “Une vie de voleuse”, explica que no ha vuelto a los estudios musicales desde hace más de una década precisamente porque sus libros se han ido difundiendo de tal forma que no ha tenido tiempo para plantearse otra grabación.

“Quizás vuelva a cantar”, concluye. EFE