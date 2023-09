Fermín Cabanillas | Sevilla (EFE).- La cantante Anita Hegerland ha sido escuchada por millones de personas en todo el mundo desde los años 80. Pero puede pasear por una ciudad como Sevilla sin que nadie sepa que puso su voz a muchas canciones de Mike Oldfield. Un músico para ella “único, como Mozart o Beethoven”.

Así lo asegura en una entrevista con EFE horas antes de subirse al escenario del Cartuja Center CITE sevillano con ‘Opus One Tubular Bells’. Este fue creado para interpretar la música de Mike Oldfield coincidiendo con la conmemoración del cincuentenario de la publicación del álbum al que da título. Una obra maestra de la música contemporánea.

Para la cantante noruega su primera visita a Sevilla es como la de cualquier turista. Y pasa desapercibida desde el pasado lunes entre las miles de personas que, como ocurre con la cita para la entrevista, quedan en la puerta del Real Alcázar.

Allí reflexiona sobre por qué el músico y compositor británico es un referente mundial,: “su música es genuina y única porque habla directamente al alma. Es un brillante compositor de canciones, con mucho gancho y giros inesperados, con éxitos que han sido cantados por millones de personas”, sin preguntarse, en muchas ocasiones, de quién era la voz femenina que los interpretaba.

Moonlight Shadow

En esa lista puede que arriba del todo se sitúe ‘Moonlight Shadow, que describe como “una de las mejores canciones pop que se han escrito”, cantada originalmente por Maggie Reilly. “A gente de todo el mundo y de todas las edades les gusta y nunca se han cansado de escucharla. Es una canción eterna. A mí me encanta, y además tuve el placer de grabarla junto a Mike allá por 1987 en los Polar Studios de Estocolmo”, recuerda.

En aquella ocasión la interpretó con la pista de acompañamiento original “y fue muy especial, un momento fantástico”, grabación que ha sido utilizada varias veces en Europa cuando la cantaba, y que, sin duda, es un himno del pop mundial.

Anita Hegerland es una de las pocas cantantes escandinavas que han triunfado sin fronteras, aunque si no hay más, en su opinión, es por el problema del idioma: “En España, como en Francia, la gente escucha muchos cantantes, músicos y bandas que hacen música en su lengua nativa, y las emisoras de radio hacen muy bien en dar soporte a sus artistas, que cantan en español y francés”, que modo que los cantantes en noruego, sueco o finlandés tienen un espacio muy restringido.

Lo que sí tiene claro, y lo enfatiza, es que hoy día no habría un Mike Oldfield, del que dice que “hay muchas copias, pero él es único, como Mozart o Beethoven”.

Al mismo tiempo, rememora cómo inició ella su carrera musical en 1968, cuando la descubrieron “en mi ciudad natal Sandefjord cuando tan solo tenía siete años y medio de edad, y aquello fue realmente mágico, como un cuento de hadas”.

La nueva Shirley Temple

“El legendario actor de Hollywood Danny Kaye quiso invitarme a Estados Unidos en 1971, cuando tenía 10 años. Había vendido ya dos millones de discos en Alemania y Escandinavia con el cantante alemán Roy Black. Me dijo que sería la nueva Shirley Temple”, pero mis padres dijeron que no”, aunque eso no frenó su carrera.

Junto a Roy Black cantaron en Alemania, Suiza y países escandinavos durante 14 años, hasta que comenzó a trabajar con Mike Oldfield en 1985.

“Lamentablemente, Roy murió en 1991, y lo echo mucho de menos. Seguí cantando en Europa con gran éxito en los años 70 y luego por todo el mundo en los 80 junto a Mike. Haciendo eternas canciones como ‘Family Man’, ‘To France’, ‘Discovery’, ‘Shadow on the Wall’, ‘Pictures in the Dark’ o ‘Innocent”.

Con todo ese bagaje llega esta jueves al Cartuja Center, con una selección de canciones de los discos ‘Five Miles Ou’t, ‘Crises’, ‘Discovery’, ‘Islands’, ‘Earth Moving’ y’ Heaven’s Open’, junto a Barry Palmer, un nuevo paso en una carrera que ha hecho eternas las composiciones del músico británico. EFE