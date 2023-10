Miguel de Cervantes, en Aznalcázar

Alfredo Valenzuela | Sevilla (EFE).- Miguel de Cervantes visitó la localidad sevillana de Aznalcázar en julio y en octubre de 1593, según dos documentos que no habían sido estudiados hasta ahora. Han sido hallados por el investigador José Cabello Núñez, especializado en el rastro de Cervantes en la provincia de Sevilla como recaudador de impuestos.

Cabello Núñez en los últimos años ha hallado en archivos sevillanos hasta treinta documentos que dan cuenta de actuaciones del autor del Quijote en Sevilla. Ha localizado estos dos nuevos documentos en el Archivo General de Indias de Sevilla y en el Archivo Municipal de Aznalcázar.

El investigador los ha dado a conocer durante la conmemoración del 476 aniversario de Miguel de Cervantes a cargo del Ateneo de Sevilla. La semana pasada ofreció la conferencia titulada “Nuevos documentos inéditos sobre Miguel de Cervantes en la provincia de Sevilla y su desconocida visita a Aznalcázar en 1593”.

Archivero de la Puebla de Cazalla (Sevilla), Cabello Núñez ha explicado a EFE que ambos documentos se deben a la comisión recibida por Cervantes el 7 de julio de 1593 para sacar de varios municipios sevillanos trigo con el que proveer a los barcos de la Flota de Indias y de la Armada de Felipe II.

La visita del recaudador Cervantes a Aznalcázar fue poco provechosa para las arcas reales. De la localidad no pudo sacar trigo alguno por no haberlo, tal y como quedó certificado en las cuentas. Si bien en esos asientos no se indica el día exacto de la visita del escritor a la localidad sevillana.

Segundo municipio del Aljarafe

Aznalcázar es pues, después de Olivares, el segundo municipio de la comarca sevillana del Aljarafe en el que queda históricamente acreditada la visita de Cervantes. Esto, ha señalado el investigador, le permitirá ser incluida en la nómina de municipios cervantinos.

Igualmente, Aznalcázar podrá integrarse en la Red de Ciudades Cervantinas, lugares que se vinculan a la biografía de Cervantes, a su escritura o la difusión de su obra. Y efectúan actividades conjuntas de carácter cultural, educativo o turístico a la vez que difunden la vida y la obra de Cervantes.

Otros documentos cervantinos hallados por Cabello Núñez con anterioridad relacionan a Cervantes en 1592 con Porcuna (Jaén). Y en 1593 con de Utrera, Carmona, Marchena, Arahal, Paradas, La Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera y Osuna y la gaditana de Villamartín.

Cervantes en Osuna

En aquel entonces, un Cervantes de 47 años se ganaba la vida prestando servicio al rey Felipe II como comisario real de abastos. Acopiaba trigo, cebada y garbanzos, entre otros suministros con los que abastecer los galeones de la Carrera de Indias.

Entre otros avances, Cabello Núñez ha logrado certificar por primera vez la presencia de Cervantes en Osuna. Esto no lo lograron por más que lo intuyeran ilustres cervantistas como Rodríguez Marín, mientras que uno de los documentos hallados por el investigador que lleva la firma del autor del Quijote lo relaciona con una rica comerciante sevillana, Magdalena Enríquez. Aunque no figura en las biografías y a la que llegó a facultar para que pudiera cobrar en su nombre su salario como comisario de abastos. EFE