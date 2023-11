La fosa 702 de Jaén sigue a la espera de exhumar a las víctimas

Ginés Donaire | Jaén (EFE).- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha celebrado el tradicional homenaje a los 1.081 represaliados de la dictadura franquista que permanecen sepultados en la fosa 702 del viejo cementerio de Eufrasio de Jaén, una tumba que está a la espera de reanudar los trabajos de exhumación.

En la fosa 702 del viejo cementerio de San Eufrasio hay documentadas 1.081 víctimas de la represión franquista. Entre ellas un centenar de mujeres y tres niños. Justo al lado hay otras dos fosas, la 548 y la 48, donde se calcula hay otros 173 y 32 desaparecidos, respectivamente.

La fosa 702, la más grande en la provincia de Jaén, estuvo vigente hasta 1948. En ese año, según los historiadores, enterraron al último maqui y guerrillero antifranquista de los muchos que estaban en los montes.

El corralillo de los ahorcados

Era conocida inicialmente como “el corralillo de los ahorcados” porque allí los condenados a muerte eran enterrados. A los que aparecían ahorcados y a las víctimas más pobres de la represión franquista.

Tras la recepción de los fondos por parte de la secretaría de Estado de Memoria Democrática, esperan poder reanudar los trabajos de delimitación de las fosas. Este es un paso previo a la exhumación de estas víctimas.

Sin embargo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, ha denunciado durante el acto celebrado hoy que los trabajos de exhumación no pueden continuar “porque el Ayuntamiento de Jaén no da el permiso correspondiente”.

“Queremos que 2023 sea el último año en no tener los restos mortales porque el actual Ayuntamiento de Jaén no da permiso. Y, por tanto, no podemos continuar con la exhumación”, ha señalado Valdivia.

Cumplir la Ley de Memoria

Según el presidente de la asociación, al contrario del Ayuntamiento de Jaén, el resto de “instituciones, familiares, asociaciones, partidos políticos y sindicatos memorialistas estamos de acuerdo en que la exhumación”. Pero “estamos pendientes de esta exhumación y otras que ya están aprobadas como la de Linares”.

“Participamos en este acto para honrar a todas las personas que fueron torturadas, vejadas y asesinadas por defender la libertad y la democracia”. La presidenta del PSOE de Jaén, Paqui Medina, ha exigido también el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Con ella “las víctimas tendrían la dignidad que merecen y el consuelo de sus familiares”.

Medina ha valorado “la labor” del Gobierno de España y ha recordado que Andalucía “ es la comunidad que más víctimas tenía en la represión franquista. Durante estos dos últimos años han invertido más de cinco millones de euros en hacer alrededor de 200 actuaciones. Los restos de más de 3.000 cuerpos que ya han sido exhumados, han sido recuperados”. EFE