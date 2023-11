Fermín Cabanillas | Sevilla (EFE).- El guionista madrileño Juan Díaz Canales y el dibujante granadino Juanjo Guarnido pueden presumir de ser los campeones del mundo de cómic. Eso gracias al Premio Eisner 2023. Aseguran que su mayor reconocimiento es que algunos lectores les dicen que su obra “ha sido su puerta de entrada al cómic”.

Lo han explicado en una entrevista con EFE en Sevilla, donde han firmado ejemplares de su última obra en Nostromo, la tienda hispalense que en 2020 consiguió el Eisner a mejor tienda del mundo. Alrededor de ella hacían cola decenas de admiradores para llevarse el autógrafo de los ganadores del Óscar del sector.

El premio les llegó por ‘Blacksad: The All Fall Down Part 1’ dentro de la categoría de mejor edición estadounidense de un contenido internacional. Ya consiguieron el Premio Nacional del Cómic por el ‘Blacksad 5’ en 2014, mientras que Guarnido ya se había alzado con el Eisner en diferentes apartados durante los años 2011 y 2015.

Con esa experiencia, y con el cariño que sus fans les muestran allá donde van, Guarnido reflexiona sobre el aparente buen estado de salud del cómic en España. Entiende que “visto cómo se ha enriquecido el catálogo desde hace veinte años” se puede decir que está en buen estado. Pero tiene claro que “no es la misma salud, el mismo arraigo cultural, que puede tener en países francófonos”.

Cada vez más interés por el cómic

Sí es cierto, afirma, que cada vez hay más interés por el cómic. Se alegran mucho de eso. Canales apostilla que todavía queda mucho por hacer: “Para los lectores y el público en general es verdad que es un buen momento, es una especie de edad dorada”. Dice que se entra en una librería y se puede conseguir un cómic de cualquier origen y de calidad excelente. Pero para los autores todavía no se ha llegado al punto en que puedan “trabajar directamente para el mercado español”. Esa es otra clave a analizar.

La mayor parte de los dibujantes y guionistas españoles “todavía trabajan para mercados en el extranjero”. Sus firmas, diseños y guiones son más que apreciados por el público de los cinco continentes. Ha sido “un factor importante a la hora de hacerse con el título”, el más importante de todo el cómic mundial.

Pero, ¿qué ocurre en Francia para que su cómic sea referencia mundial? Juanjo Guarnido subraya que la diferencia es el mercado, donde se ha asentado “un aspecto patrimonial en el cómic allí que no existe aquí”. Allí se empezaron a publicar con tapa dura desde hace mucho tiempo “y los libros empezaron a formar parte del patrimonio familiar”. Esto hasta el punto que los ejemplares que se compran se heredan, “no se tiran, como aquí”.

Varias generaciones de afición

En Francia, cuando un niño compra un cómic, ha habido “varias generaciones por delante de afición a un producto de calidad” que, en ese contexto, ha podido crecer, hacerse adulto, hacerse muy variado en respecto a los géneros, “tocar muchísimos temas y suscitar el interés de muchos actores culturales importantes”.

En ese contexto, los campeones del mundo intentan ver su obra y su título con cierta tranquilidad y aseguran que no se plantean nada como si hubiesen ganado una competición: “aunque es verdad que estamos muy satisfechos, muy agradecidos es la palabra, por el reconocimiento que tiene nuestra obra”.

Pero, por encima de eso, Canales y Guarnido coinciden en que Blacksad suele ser un cómic que sirve de entrada a este mundillo para muchas personas y eso lo llevan mejor que todos los campeonatos del mundo que puedan ganar por muy importantes que sean, lo que se ha podido apreciar en Sevilla, donde su firma ha quedado plasmada en ejemplares de su creación que llevaban bajo el brazo admiradores de todas las edades.