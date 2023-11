Fermín Cabanillas | Sevilla (EFE).- El relax con el que la actriz Silvia Acosta (Sevilla, 1986) habla de su trabajo contrasta con la agenda que vive su talento en estos días, porque en el Festival de Cine Europeo de su ciudad natal presenta tres películas distintas. Mientras, sigue de gira por escenarios de teatro. “Es lo que me llena la nevera”, dice.

Al festival sevillano ha llegado con ‘Mamacruz’ (Patricia Ortega), ‘Fueron los días’ (Bernabé Bulnes) y el cortometraje ‘Lava’ (Carmen Jiménez). Comenta, en una entrevista con EFE, el “coraje” que le dio su papel en ‘Mamacruz’. En ella actúa con “una grande” como Kiti Mánver, pero no comparten pantall. Todas las conversaciones entre los personajes son por videollamada.

Se detiene a reflexionar sobre este papel en concreto. Recuerda que fue curioso “porque, además, en rodaje también grabamos como se ve en la pantalla”. Mánver estaba en un set y Acosta “en otro en una casa al lado” y fueron grabando a través de una tablet cada una.

Con esa forma de interpretar daban vida a la madre del personaje de Silvia, con la joven viviendo en el extranjero para ganarse la vida. Mientras su hija, nieta de Kiti Mánver en la ficción, está con ella en Sevilla reclamando a su madre, que no termina de volver.

“Yo no tenía ni siquiera la mirada de Kiti, que esta es una cosa que me ha dado mucho coraje como actriz”, rememora. Ha tenido la fortuna de trabajar en una película “que huele a Goya”, pero “a través de la pantalla creo que veía su hombro” por las necesidades de los cámaras para editar posteriormente.

Buen momento del cine andaluz

Anécdotas aparte, la actriz sevillana cree que su actividad es una muestra del buen momento que vive el cine andaluz, y las actrices andaluzas en concreto. Esto le hace llegar “con muchísima ilusión al festival, con tres proyectos, uno un día detrás de otro”. En ese punto habla de ‘Fueron los días’, una película que muestra “todo un mapa de relaciones amorosas en diferentes momentos y versiones de la vida”.

Partiendo de la historia de un director de cine que busca en Sevilla a la actriz de la que un día se enamoró, Silvia Acosta, que interpreta a la actual pareja del director. Ella explica que, aunque ese mapa se va estableciendo, “cuenta la historia de ellos dos, de lo que podría haber sido, no fue y cómo aquello les marcó tanto que se vuelven a encontrar”.

Como el resto de lo que cuenta es un espóiler “muy gordo”, cambia de tema para hablar de su personaje, una “mala necesaria”, a la que dice comprender perfectamente. “Ingrid es el caso de una actriz con muchísimo éxito profesional, que, sin embargo, no lo tiene en el plano personal”,, dice. Por eso la historia se traslada a la de muchas personas, que pueden ser muy exitosa en el trabajo pero “infelices completos en cualquier ámbito”.

Un Goya en una estantería

La película, de hecho, comienza con la escena de un premio Goya en una estantería sin que nadie le preste atención en casa del director, y llega hasta Ingrid, que “lleva mucho sacrificado en su vida personal, y al cabo de los años le pesa que, en pro de una carrera, ha ido dejando su vida un poco de lado”.

La cinta, como ‘Mamacruz’, es una muestra del actual estado de salud del cine andaluz, “una maravilla”, dice la actriz, que espera que siga así muchos años más, y que se sigan generando proyectos”, con el valor añadido de que los creadores “vayan sacando adelante proyectos que tienen en los cajones o ideas que tienen por sacar”.

Silvia Acosta se despide para acudir a otra entrevista, aunque antes se para a explicar que está de gira con la obra de Lope de Vega ‘El amor enamorado’, que tiene entre manos posibles “proyectos audiovisuales”, y que su trabajo es incesante, ya sea en una pantalla de cine, de tablet como en ‘Mamacruz’ o en las tablas de un teatro.