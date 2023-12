Sevilla (EFE).- El 26 % de los andaluces con movilidad reducida ha tenido que cambiar de domicilio por la falta de accesibilidad del inmueble donde residían, una cifra que asciende al 31 % en el caso de quienes se desplazan en silla de ruedas.

Esta es una de las principales conclusiones del Informe ‘Accesibilidad y movilidad: mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad’, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios.

El informe, según explica la entidad en un comunicado difundido este domingo con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, analiza la accesibilidad tanto en el interior como en el exterior de la vivienda, mostrando su impacto en el día a día de las personas con movilidad reducida, una problemática que experimenta el 55,7 % de los 4,3 millones de españoles con algún tipo de discapacidad.

Adaptar las viviendas a la movilidad reducida

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 57 % de las personas con movilidad reducida tiene dificultades para andar o moverse dentro de su propia vivienda.

Tanto es así que una de cada cuatro ha tenido que realizar obras para adaptar su hogar, siendo los principales lugares los aseos (74 %), dormitorios (42 %), cocina (32 %) y puerta de entrada (32 %), según recoge el informe de la Fundación Mutua de Propietarios.

Sin embargo, las limitaciones a la movilidad se acentúan a la hora de desenvolverse fuera de la vivienda. El 73 % de los andaluces con movilidad reducida tiene importantes dificultades para andar o moverse y, para solucionar esta problemática, el informe desvela que el 73 % de las personas requiere de la ayuda de familiares y amigos.

No obstante, esta situación provoca que un 44 % de los andaluces pase muchos días sin salir de casa. Y un 4 % no salga nunca. En este sentido, el 33 % considera que si su edificio estuviera más adaptado saldría más,. Este porcentaje se duplica en el caso de aquellos edificios que no tienen ascensor.

El hogar, una cárcel

“En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir. Encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa. O por la falta de accesibilidad en su propio edificio”, ha afirmado Laura López Demarbre, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios.

El informe advierte de que un 87 % de los edificios de viviendas debe realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad. Esto supondría un coste medio por hogar en Andalucía de 1.580 euros.

El informe destaca que el 68 % de los andaluces está de acuerdo en que un edificio accesible revaloriza sus inmuebles. Pero el 58 % ve poco o nada probable realizar las mejoras de accesibilidad que se necesitan en su edificio. EFE