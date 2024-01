Isabel Laguna | Cádiz (EFE).- A punto de cumplirse diez años de su inesperada muerte, una nueva biografía bucea en la enigmática personalidad de Paco de Lucía y trata de acercarse a un genio de la guitarra cuyo legado sigue vivo y fascinando, fuera y dentro del flamenco.

“El enigma de Paco de Lucía” (editorial Lumen) es el título de este libro que llega ahora a las librerías, pocas semanas antes de que se cumpla el décimo aniversario de aquel 25 de febrero de 2014 en el que la muerte sorprendía al guitarrista en Playa del Carmen (México), con 66 años, y a sus miles de admiradores de todas las edades y de todo el mundo.

El magnetismo de un ‘dios’ del flamenco

“Paco de Lucia es uno de los dioses del flamenco. Una persona con un magnetismo que atraía a gente de dentro y de fuera del flamenco. Pero su carácter, su personalidad compleja y llena de matices y angustias, no es conocida por el gran público”, explica, en una entrevista con EFE, el periodista César Suárez, autor de este libro.

Tras publicar en 2023 “Cómo cambiar tu vida con Sorolla”, en el que narra la vida del genial pintor, César Suárez quiso esbozar un retrato cercano del guitarrista algecireño que rompió casi todos los techos de cristal del flamenco.

“Personalmente he descubierto muchísimas cosas. Como me ocurrió con Sorolla, cuando empiezas a rascar en la vida y personalidad de alguien, te encuentras muchas cosas. Con Paco lo primero que me llamó la atención es su angustia, su ansiedad, su carácter a veces depresivo, pavorosamente perfeccionista, que le impedía disfrutar de una música que, todos menos él, veían como una genialidad. Es una insatisfacción que él nunca consiguió superar”, explica el autor.

Incluso sus más cercanos pueden seguir descubriendo aspectos del guitarrista, según se desprende del comentario que su hija Casilda Sánchez Varela ha hecho del libro: “Desde que murió mi padre, busco estar con gente que me cuente cosas de él que yo no sabía. Para completar el puzzle; para traerlo de vuelta. En este libro, que leí casi sin aliento, me he encontrado muchos pasajes de los que no tenía noción. De su historia y de su alma. Para los que lo quisimos, no existe mayor regalo».

Un acercamiento literaturizado al genio

“Paco encanta al que no sabe y vuelve loco al que sabe”, una frase de otro genio de la guitarra flamenca, su amigo Manolo Sanlúcar, introduce en la lectura a esta biografía.

César Suárez (Madrid, 1975 y redactor jefe de ‘Telva’) cuenta que decidió escribir este libro el 30 de julio de 2022, cuando cubrió para su revista el homenaje que más de 30 músicos y artistas, como John McLaughlin, Al Di Meola, Sara Baras, Miguel Poveda, Niña Pastori o Farruquito… le ofrecieron en el Teatro Real de Madrid, bajo el simbólico titulo de “Infinito”.

“Para hacer un reportaje de este evento pasé todo un día con sus amigos, compañeros y con su familia, desde los ensayos. Me di cuenta de que la magnitud de Paco de Lucía necesitaba algo más que un extenso reportaje”, explica.

Además de zambullirse en otras biografías, documentales y entrevistas, Suárez se ha entrevistado con mucha gente que trató y vivió con él, “desde sus dos esposas, sus hijos, a sus músicos y sus mejores amigos”.

El autor puede así constituirse en un narrador de la vida de un artista tímido al que siempre le costó hablar de sí mismo: “aunque no ficciono, literaturalizo el relato con la intención de acercarle al lector”, apunta, consciente de que Paco de Lucía es “una figura interminable, de ahí viene su enigma”.

Una muerte que truncó nuevo proyectos

“El enigma de Paco de Lucía” describe la vida de un virtuoso de la guitarra que a los catorce años hizo su primera gira mundial y que en 1975, después de llevar años tocando en los principales escenarios del mundo, desde el Carnegie Hall de Nueva York al Royal Albert Hall de Londres o la Ópera de Viena, se convirtió en el primer flamenco que actuaba en el Teatro Real de Madrid.

“Al fin y al cabo, un teatro no es más que un edificio de ladrillos. Casi prefiero tocar en un bar a mi aire que delante de gente tan rígida”, dijo el guitarrista sobre la polémica que se generó por este concierto, en una de las muchas frases que rescata el libro.

César Suárez se considera un “aficionado al flamenco, pero no un gran entendido”, algo que dice, le ha posibilitado poder profundizar “desde fuera” en el “fascinante mundo del flamenco” que gestó a Paco de Lucía, un mundo al que el guitarrista “rompió las costuras”.

La biografía también se detiene en la conexión que el guitarrista tuvo con el cantaor Camarón de la Isla, con quien formó una de las parejas artísticas más célebres del flamenco.

“Si he averiguado algo de esta relación es que en la amistad no es estrictamente necesario tener una comunicación verbal. Ellos se entendían con una mirada, con una risa, se admiraban”, explica.

Última gira antes de morir

Una amistad que, tras la muerte de Camarón, sorteó momentos “turbios” hasta el punto de que Paco de Lucía quiso compartir con él el Premio Príncipe de Asturias que recibió en 2004.

Paco de Lucía terminó su última gira tres meses antes de morir: “tenía muchos proyectos, incluso de hacer algo de música latina con Ruben Blades, y música sinfónica”, cuenta el autor de su biografía.

Una inesperada muerte truncó su vida y sus proyectos. Pero su legado no ha dejado de crecer: “Paco está a la altura de los gigantes de la música clásica, se va a haciendo cada vez más gigante, cuanto más lo escuchas más te llena, eso le está ocurriendo a mucha gente y no sólo del flamenco. Su figura es cada vez más alargada, por eso he escrito este libro, porque merece la pena descubrir a un personaje como él”, afirma. EFE