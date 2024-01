Sevilla (EFE).- El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, que falleció ahogado el pasado 21 de diciembre en unas maniobras en un pantano en la base de Cerro Muriano (Córdoba), ampliará su denuncia contra el capitán y la extenderá a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario.

En conferencia de prensa, el abogado Luis Romero ha dicho que la denuncia va a ser ampliada para que se investigue al coronel, teniente coronel y general de brigada, mientras que se considera que el Ministerio de Defensa es responsable civil subsidiario de los hechos.

El abogado ha señalado que el ejercicio no contó con un plan de seguridad en previsión de problemas. No había personal sanitario en el entorno del lago artificial donde murió el soldado y otro compañero. Además de llevar en la mochila un peso total de 12 kilos más o menos. Incluía una mina inerte como castigo por no haber hecho correctamente ejercicios en días anteriores.

El letrado ha rechazado que del caso se encargue un tribunal militar. Y reclamará que sea el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba el que entienda todo el proceso. Ha conocido en la misma rueda de prensa que el juzgado cordobés se ha inhibido, decisión contra la que va a presentar este martes un recurso. EFE