Matos: El Parlamento cierra una legislatura “brillante” en el peor momento

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La décima legislatura del Parlamento de Canarias (2019-2023) ha sido “brillante” en una Cámara que ha aumentado en un 30 por ciento su actividad y sin dejar de funcionar en “el peor de los momentos”, con la pandemia de covid, ha afirmado este lunes su presidente, Gustavo Matos.

El máximo responsable de la asamblea legislativa autonómica ha efectuado un balance de la actividad desarrollada con motivo del fin de la legislatura y la disolución del Parlamento, que ha firmado este lunes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a lo que seguirá la constitución de la Diputación Permanente.

Este órgano funcionará hasta la celebración del pleno constituyente del Parlamento de Canarias en su XI legislatura tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, y está previsto que se celebre el 27 de junio.

Antes, el 30 de mayo, la Cámara regional celebrará el 40 aniversario de su constitución con la inauguración de la ampliación de su sede en la calle Teobaldo Power de la capital tinerfeña.

Hasta el inicio de la siguiente legislatura la Diputación Permanente se reunirá al menos en una ocasión para abordar un decreto remitido por el Gobierno de Canarias.

En su repaso a la actividad desarrollada, Gustavo Matos ha ratificado su convencimiento de que esta legislatura va a pesar a la historia y que quienes en un futuro estudien los acontecimientos de Canarias en los últimos 50 años se detendrán en esta etapa, en la que se han vivido “todo tipo de situaciones, todo tipo de retos”.

El Parlamento ha pasado por un test de funcionamiento y de eficiencia “que hemos aprobado con bastante acierto” porque, ha continuado Gustavo Matos, la Cámara ha funcionado en el peor de los momentos y cuando más se demandaba, ha cumplido con creces sus obligaciones y ha aprobado las pruebas a las que ha sido sometido en estos cuatro años.

Después de que el 14 de marzo de 2020 se aprobase el estado de alarma en España y se decretase el confinamiento el Parlamento de Canarias adaptó su funcionamiento “porque no podía cerrar, no podía no ejercer su actividad” y se realizó “un juego de ingeniería política” para adaptar el reglamento de la Cámara a las circunstancias.

El presidente del Parlamento rememoró además que la legislatura ha estado también marcada por un incendio forestal en Gran Canaria, el volcán de La Palma y la guerra en Ucrania y a pesar de todo ello, ha proseguido, ha sido una Cámara mucho más participativa en la que se han presentado 1.191 escritos de asociaciones y particulares.

También se han convalidado 59 decretos-ley y aprobado 26 leyes “estructurantes”, entre ellas, las del Cambio Climático, la Electoral y la Renta Ciudadana.

En la legislatura que ahora finaliza se han presentado en conjunto 26.898 iniciativas (un 30% más que en la anterior), ha aumentado un 482% los escritos de particulares, con 1.191 frente a 247, y se han tramitado 482 iniciativas legislativas o consultas europeas, 111 más.

Además se han recibido 54 informes de la Audiencia de Cuentas, 4 del Comisionado de la Transparencia, 7 del Diputado del Común, 815 del Gobierno, al tiempo que se han presentado 4.883 preguntas orales en comisión, 3.847 en pleno y 6.882 solicitudes de datos, informes documentos.

“Es el Parlamento del país donde mayor consenso se alcanza en la aprobación de las leyes más relevantes. El 90 por ciento de las iniciativas se aprueba por unanimidad aunque siempre son noticia el resto, las del debate encendido”, ha señalado Matos.

A su juicio, la Cámara autonómica es, al final de la décima legislatura, más transparente, propia del siglo XXI, con una modernización sin precedentes y más próxima a la ciudadanía y los diputados “han cumplido sobradamente sus obligaciones”.

El Parlamento “siempre está de guardia”, ha dicho Matos, quien al ser preguntado si tenía inquietud por un posible clima de confrontación entre grupos políticos ha contestado que ese temor siempre existe pero “tenemos la suerte” de que determinadas fuerzas que hoy en Canarias son extraparlamentarias son las que han enturbiado la actividad en otras cámaras.

Tampoco le preocupa qué pasará tras el 28 de mayo, porque, ha recordado, en Canarias no se alcanzan mayorías absolutas y esto obliga “a dialogar, a transar, a ceder, forma parte del ADN de la política canaria la cordialidad, el acuerdo y el diálogo” y pactar no debe entenderse como una debilidad, sino como una fortaleza.

Lo que supone un riesgo es no saber llegar a acuerdos, ha aseverado Gustavo Matos, quien ha reivindicado la política de las buenas formas que no es incompatible con la defensa firme de las ideas.

Cuestionado por la falta de interés ciudadano por la actividad parlamentaria, ha replicado que discrepa de dicha afirmación que responde “a un mantra, a un cliché”, aunque ha admitido que es difícil aumentar el atractivo de la labor del Parlamento porque hay un reglamento que cumplir y todo no puede ser ágil y ameno.

Sin embargo, ha opinado que en esta legislatura “se han dado pasos de gigante” para hacer una institución más valorada, conocida y cercana, para añadir que “no estamos en el peor de los momentos” porque la implicación ciudadana en la política canaria es similar ahora a la de hace 40 años.

También se ha referido a la “polémica” derivada de las retribuciones a los parlamentarios, algo que le llama la atención y le sorprende porque, ha afirmado, nunca hay una crítica similar con asesores o cargos que no han sido elegidos por los ciudadanos.

Matos es partidario de que los diputados reciban retribuciones justas y ha precisado que el Parlamento canario es “austero”, de los que menos cuesta a los ciudadanos pese a que es “el más complejo de todos” por las políticas que afectan al archipiélago, incluidas las fiscales y comunitarias.

El Parlamento lleva ocho años sin actualizar las retribuciones y sus diputados son los únicos que durante la pandemia renunciaron a sus indemnizaciones y las cedieron a organismos sin ánimo de lucro pero este debate “siempre está ahí revoloteando”, ha insistido el presidente. EFE