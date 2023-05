Canarias celebra el Primero de Mayo reclamando subidas salariales

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Diversas manifestaciones han recorrido las calles de Canarias este lunes para celebrar un Primero de Mayo marcado por la reivindicación de subidas salariales frente a la carestía de los productos básicos y un mayor y más justo reparto de la riqueza, con las elecciones del 28M como telón de fondo.

Las principales centrales sindicales han exhibido unidad en una jornada de sol y calor, con presencia de numerosos cargos políticos en las dos capitales canarias, en las que han reivindicado su agenda económica, social y laboral.

En torno a unas 3.500 personas, según fuentes sindicales, en torno al millar, según fuentes policiales, se han dado cita en Santa Cruz de Tenerife, donde la manifestación ha discurrido entre las plazas de Weyler y La Candelaria, amenizada por una batucada y un concierto de silbatos.

Antes de que saliera la comitiva, los líderes de CCOO y UGT en Canarias han coincidido en reclamar subidas salariales y han advertido de un panorama de conflictividad si la patronal no se aviene a la negociación colectiva.

Inocencio González, secretario general de CCOO en Canarias, ha hecho hincapié en que en estos momentos los beneficios de la patronal son superiores a la época prepandemia, y ha advertido de que “está en sus manos” evitar movilizaciones.

Ha recalcado que hay en torno a medio millar de convenios colectivos por negociar y que los sindicatos están dispuestos a sentarse a la mesa “siempre y cuando se garantice que no va a haber pérdida de poder adquisitivo”.

González ha recordado que el periodo 2020-2022 cerró con un incremento medio de los convenios colectivos de un 3%, mientras que la inflación interanual fue del 8,2%.

Ha abundado en que la patronal no debe “esperar a cambios de ciclos políticos, porque eso sería una muy mala noticia”, y ha anticipado que este mes de mayo “va a ser fundamental. No vamos a esperar indefinidamente. Si no, iremos convenio a convenio, y donde seamos capaces de movilizarnos, lo haremos”.

Respecto a la proximidad de las elecciones autonómicas y locales, el secretario general de CCOO en Canarias ha proclamado que “somos absolutamente autónomos e independientes políticamente. Lo que no vamos a ser es equidistantes ni permanecer indiferentes”, y ha añadido: “Ni un paso atrás en los derechos que hemos conseguido”.

Su homólogo en UGT, Manuel Navarro, ha advertido de “la amenaza” que supone el acceso de “la derecha” a las instituciones tras el 28M porque sus políticas laborales y económicas, ha dicho, “van totalmente en contra de los intereses de los trabajadores”.

Navarro ha indicado que en Canarias son 400.000 las personas pendientes de la actualización de convenios, siendo el sector servicios el más afectado, y más concretamente, el comercio, además de la construcción y el sector primario.

Ha señalado que a pesar del “gran incremento” del salario mínimo interprofesional que ha habido estos años se ha generado una “clase de trabajadores pobres porque la subida de la cesta de la compra casi ha aumentado un 20% por un 3% los salarios”.

En cuanto a subida de la productividad pretendida por la patronal, ha señalado que hablar de esto “cuando se tienen sueldos míseros, cuando no se reparte la riqueza, es intentar engañar. Es de género tonto”.

Jairo Gonzalo, secretario de organización y finanzas de USO Canarias, ha indicado por su parte que “hoy más que nunca” cobra sentido “la lucha por la jornada de ocho horas para trabajar, ocho para descansar y ocho para dormir”, y por la desconexión digital, y ha valorado que las diferentes centrales hayan dejado a un lado sus discrepancias.

En la manifestación de Las Palmas de Gran Canaria, varios centenares de personas (unas 2.000 según fuentes sindicales) han acudido a la marcha, en la que el candidato de Nueva Canarias a la Presidencia del Gobierno canario, Román Rodríguez, ha dicho que “estamos en un momento muy importante, el sector público ha hecho la tarea, se han subido las pensiones y los salarios de los empleados públicos, así como el salario mínimo interprofesional, y se ha sacado adelante una reforma laboral que consolida derechos, “ahora toca que la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos mejoren las condiciones en el mundo privado”.

Rodríguez ha destacado que hay 400.000 trabajadores en Canarias pendientes todavía de la negociación colectiva y es necesario “seguir mejorando las condiciones laborales”.

Asimismo, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha asegurado antes de iniciarse la manifestación que “a lo largo de esta legislatura se han desmontado los argumentos de agoreros que decían que, si se mejoraban los derechos laborales a través de la reforma laboral, iba a trasladarse negativamente en la economía y nada más lejos de la realidad”.

Los datos económicos son buenos, con una subida del salario mínimo interprofesional y cada vez se genera más empleo, “pero hay que seguir peleando para lograr unas mejores condiciones y subida de la masa salarial”, según Santana.

Por su parte, el candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha abogado en un comunicado por un gran Pacto por el Empleo en Canarias que “sirva de freno al trabajo en precario fruto de las políticas del Partido Socialista”.

En su opinión, “hoy es más necesario que nunca recuperar el espíritu del Día del Trabajador para recordar que por encima de las cifras debe estar la calidad del empleo y esa condición no se cumple en Canarias. Hoy hay más trabajadores que no llegan a fin de mes que nunca”.

También en la marcha de Las Palmas de Gran Canaria han estado presentes la candidata del PSOE a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, entre otros representantes y candidatos.

Darias ha considerado que es necesario lograr menor precariedad en el empleo y considera que la reforma laboral supone “un antes y un después”, pero hace falta seguir profundizando en los derechos de los trabajadores.

Mañez ha destacado la importancia de apoyar las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores, además de “celebrar todo lo que hemos avanzado y conquistado en esta legislatura”.

Cree que hace falta seguir mejorando, para lo que “es fundamental el diálogo social”.

En la manifestación de Santa Cruz de Tenerife se han dejado ver cargos socialistas como el presidente del Cabildo, Pedro Martín, el del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y la secretaria de organización del PSOE en las islas, Nira Fierro.

Martín ha ensalzado las políticas económicas y laborales del Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo una reforma laboral que “da garantías, estabilidad y unas perspectivas de futuro para los trabajadores mucho mejores que las que tuvimos al llegar”.

Fierro ha valorado que gracias a esas políticas, también impulsadas por el Gobierno de Canarias, hoy el archipiélago tenga “las tasas de paro más bajas de los últimos quince años”, y ha añadido que habrá que “seguir mejorando y dignificando el empleo”, y ésta será “la máxima” del próximo ejecutivo, que está convencida volverá a encabezar Ángel Víctor Torres.

Matos ha indicado por su parte que “no da igual, no es lo mismo que gobierne la izquierda que la derecha”, y ha llamado a los trabajadores de Canarias a que sean “conscientes de quiénes defienden sus intereses y derechos”.