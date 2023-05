Ramis zanja la especulación: “Los favores nos los hacemos a nosotros mismos”

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha respondido de forma contundente a la posibilidad de que su equipo pueda beneficiar o perjudicar este sábado a su eterno rival, la UD Las Palmas, en función del resultado que obtenga ante el Levante, aspirante al ascenso: “Los favores nos los hacemos a nosotros mismos, lo demás no existe”, ha contestado.

Ante el debate suscitado en redes sociales entre aficionados partidarios de no favorecer al equipo grancanario, rival del Levante por ese objetivo, el técnico catalán ha sido cuestionado en rueda de prensa por este asunto.

Ha respondido lo siguiente: “Ahórrate la pregunta, no tengo nada que decir en ese tema. Si tengo que responder a esa pregunta, es que no conocéis a este club ni me conocéis a mí. Ni se me pasa por la cabeza beneficiar a uno ni a nadie. Tenemos que buscar el beneficio nuestro, lo demás no existe, sea la UD Las Palmas, el Granada, el Levante o el Mirandés. Los demás se lo tendrán que ganar en sus partidos”.

Ramis ha subrayado que están obligados “a hacer un buen partido” pese a que tengan la permanencia virtual conseguida tras alcanzar la semana anterior los 50 puntos.

“Tenemos un gran equipo delante, quizá el mejor de la categoría, con muchos recursos y características, y todos los de arriba están en muy pocos puntos y cada partido es muy definitivo, pero nosotros queremos sacar los tres puntos que nos lleven un poquito más arriba, y eso es lo que vamos a perseguir”, ha señalado.

El técnico tarraconense ha reconocido que se le está haciendo un poco largo el final de temporada después de anunciar que no seguirá la próxima campaña en el Tenerife, y ha reconocido que, tras coger algunos días de vacaciones, su “idea” es coger algún nuevo equipo al inicio de la siguiente “pero de momento está todo frío, frío”. EFE