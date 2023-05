Quevedo (NC) “no ve un ambiente de vuelco electoral” en Las Palmas de Gran Canaria y sí algunas “desapariciones” de su escena municipal

Las Palmas De Gran Canaria (EFE).- El candidato de Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, “no ve un ambiente de vuelco electoral” en Las Palmas de Gran Canaria pero da por “segura la desaparición de algunos partidos de la escena municipal” en esta ciudad.

Así lo ha manifestado este miércoles el actual segundo teniente de alcalde y edil de Turismo, Empleo y Desarrollo Local e Igualdad, Diversidad y Solidaridad de la capital grancanaria tras presentar las propuestas de su formación política para garantizar la igualdad ciudadana básica a los habitantes de sus 120 barrios.

Quevedo ha asegurado que NC tiene “buenas” expectativas electorales, dada su “impresión de que tendrá más peso que el que tiene en la actualidad” en este Ayuntamiento.

“Estas cosas las notas, llevamos unos años en esto, hemos trabajado con muchos colectivos, desarrollado mucha actividad y uno detecta el cambio en estos años, en los que ha habido más gente escuchando y reclamando atención, interactuando. Todavía no hemos conocido a nadie que nos haga ‘fos’, sino que hemos tenido bienvenidas razonables en los lugares donde hemos estado”, ha referido.

El concejal de NC, partido que junto a Podemos sustenta el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria que lidera el PSOE, ha destacado que la formación a la que representa en este pacto “ha explicado a los colectivos afectados lo que ha hecho en las áreas en las que ha estado y todavía no hay uno que no haya reconocido que ha trabajado como el que más, lo que tendrá una traducción” positiva en las urnas este 28M, según sus previsiones.

Pedro Quevedo ha descartado que Vox, “partido cuyo primer problema es que no parece ser democrático, no tiene ninguna posibilidad de entrar” en el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, “a lo mejor sí en la meseta profunda, porque no coincide con el carácter ni con las preocupaciones de su gente”.

Tampoco “ve un ambiente” de vuelco electoral en esta ciudad tras el 28M, unos comicios que sí cree que van a propiciar que “unos puedan crecer un poco y que algunos partidos desaparezcan de la escena municipal”.

Sobre las medidas que plantea NC para garantizar la igualdad ciudadana básica de todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de un desarrollo “mínimamente equilibrado del municipio, alejado de demagogias”, Quevedo ha aludido a la necesidad de que “las personas mayores, vivan donde vivan, tengan derecho a poder salir a la calle y sentarse, a ser posible a la sombra, al lado de su casa no es ningún disparate”, si bien ha admitido “que no pasa en todos los lugares”.

“¿Y los niños tienen todos la posibilidad de desarrollar sus actividades y jugar en espacios razonablemente seguros en todo el municipio”, pues tampoco”, ha referido.

Por ello, el concejal ha recalcado la necesidad de dar “una respuesta integral a todo el mundo”, sabiendo que “hay diferencias entre la ciudad baja y las zonas más rurales del municipio, algo que, a su juicio, “no tiene que ver con la dignidad, sino con las condiciones de vida, que es algo distinto”.

A su juicio, NC “ha desarrollado razonablemente” este compromiso con la igualdad ciudadana en las áreas que han sido de su responsabilidad en esta legislatura, entre las que ha citado el Distrito Centro, donde, por ejemplo en Lomo Apolinario, “se ha facilitado el acceso a actividades culturales y el asociacionismo, que es muy importante para las personas mayores y también para los jóvenes”.

Ello ha sido posible, ha dicho, “porque se han dado dos factores: una ciudadanía organizada que exige y plantea lo que necesita, pero también una parte por el lado de la política que escucha y resuelve”.

En su opinión, “ésa es la sinergia que se tiene que dar” y NC “la ha desarrollado en el área de la movilidad, donde las nuevas políticas han llegado a todas las partes del municipio con soluciones específicas en cada caso”. EFE