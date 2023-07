El fuego de La Palma se reactiva en la parte alta de Tijarafe

Tijarafe (La Palma) (EFE).- El incendio forestal que afecta desde el sábado al noroeste de La Palma, cuya evolución durante la noche fue favorable, se ha reactivado en la parte alta del municipio de Tijarafe, por encima del pueblo, y los medios terrestres y aéreos trabajan para que esta reactivación no se consolide y pueda acabar afectando a viviendas.



El director del operativo, Rafael García, ha declarado que estas horas son críticas, porque es el momento de mayor insolación y hay preocupación por un posible cambio de viento en altura que puede generar problemas si la reactivación del fuego se consolida.



“Estamos intentando controlar esa reactivaciones” para que el fuego no se dirija hacia la parte de las viviendas y poder reconducirlo a la parte alta de la pista forestal que lleva a El Time, ha comentado García.



Unos 90 efectivos en tierra y medios aéreos trabajan para intentar controlar esa zona, donde el fuego se ha reactivado sobre todo porque el viento de sotavento genera turbulencias y la fuerte insolación que activa los puntos calientes.



“Estamos esperanzados de que no llegue” a las viviendas, pero si ese frente se consolida y desciende “sí es peligroso”, ha indicado.



La Caldera de Taburiente

En cuanto a la afección La Caldera de Taburiente, el director del operativo ha indicado que el fuego ya entró desde el sábado en el Parque Nacional y está desarrollándose por la zona del lomo de Tenerra y el barranco Bombas de Agua.



Tras un vuelo de reconocimiento, el director del Parque Nacional, Ángel Palomares, explicó que se ha comprobado que el fuego avanza despacio en el flanco sur occidental hacia Tazacorte en zonas donde no es fácil transitar y donde no está tan extendido como se pensaba.

En principio no se van a mandar efectivos a esa zona del Parque porque, aunque queda material combustible, los barrancos tienen saltos que pueden actuar como cortafuegos naturales y el fuego podría extinguirse solo.

La UME amplía su despliegue

El ministro Héctor Gómez ha subrayado que este domingo hay “un marco diferente” después de la rápida evolución de las llamas el sábado y destacó el excelente funcionamiento del operativo, coordinado por el Gobierno de Canarias, y al que el Estado aporta dos hidroaviones y la un amplio despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros recursos.

La UME va a reforzar su apoyo con 86 efectivos más que están en vuelo desde la Base Aérea de Morón (Sevilla).

👥 86 Militares del #BIEM2 parten a bordo de un A-400 🛫del @EjercitoAire desde la Base Aérea de Morón, rumbo a #LaPalma, para reforzar el dispositivo @UMEgob que interviene en el #IFPuntagorda pic.twitter.com/CkBxNQdr9E — UME (@UMEgob) July 16, 2023

Rafael García, director del operativo de extinción, ha explicado que en la zona de Puntagorda, municipio donde se originó el fuego y que permanece evacuado en su totalidad, se trabaja en el enfriamiento del frente bajo del incendio para evitar que avance hacia la parte baja del municipio.

Por el norte, la estrategia consiste en evitar que se extienda más allá del barranco de Izcagua y en la zona sur los equipos helitransportados y la UME se concentran en la extinción hasta la zona de El Time.

Los equipos de la Unidad Militar de Emergencias tratan de contener el incendio en el municipio de Puntagorda. EFE/Miguel Calero

Marta Román, jefa autonómica de Protección Civil y Emergencias, ha indicado que se mantienen cortadas las carreteras LP-1 y LP-4 y las evacuaciones de personas en Puntallana y en el núcleo de Tijarafe.

Ha instdo a que nadie se acerque a la zona del incendio y a que se sigan las instrucciones de las autoridades en todo momento. EFE