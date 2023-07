Ángel Rodríguez: “Ascender con el Tenerife sería un colofón a mi carrera”

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El delantero Ángel Rodríguez, uno de los fichajes del CD Tenerife para la temporada 2023-2024, ha reconocido en su presentación oficial que volver a ascender a Primera División con el equipo de su tierra -ya lo hizo en 2009- sería “un colofón” a su carrera, tras consumarse su regreso a la isla trece años después.

El veterano ariete tinerfeño, de 36 años, ha admitido que aunque hubo interés “tiempo atrás”, decidió volver ahora porque considera que todavía tiene “fútbol” y quiere ayudar al conjunto blanquiazul a hacer “un buen año”, lo que considera “un reto”, aunque recuerda que es una categoría “muy complicada” en la que deben ir “partido a partido”.

Ángel opina que hay un “equipo competitivo” que va a dar “muchas alegrías”, y también ha asegurado que en todos los equipos en los que ha jugado ha sentido siempre “responsabilidad”, pero no es lo mismo “que jugar aquí en casa”.

El delantero isleño no se marca una cifra de goles, pero sí ha reconocido que tiene “muchas ganas” de volver a marcar en el estadio Heliodoro Rodríguez López, y promete una dedicatoria especial para sus hijas cuando llegue ese primer tanto.

“Vuelvo a casa, el Tenerife es el equipo de mi vida, pero no fue una decisión fácil, sé que la gente espera mucho de mí y tengo que hacer lo mismo que llevo haciendo durante muchas temporadas, espero poder satisfacer a los aficionados y llenar de alegría el estadio, porque van a ir con mucha ilusión”, ha subrayado.

Ángel ha apuntado que en LaLiga Hypermotion (Segunda División) hay “diez o doce equipos que también quieren ascender”, pero considera que si el Tenerife muestra solidez, los buenos resultados del equipo blanquiazul “llegarán”. EFE