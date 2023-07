Poli Suárez pondrá a su equipo a “trabajar ya” en el Pacto Canario por la Educación

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha asegurado este jueves que pondrá a “trabajar ya” a su equipo en el Pacto Canario por la Educación.

Así lo ha destacado tras asistir en Las Palmas de Gran Canaria a la toma de posesión del nuevo viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, el secretario general técnico, Manuel Peinado, y los directores generales de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, y Deportes Autóctonos, Lorena Hernández.

Suárez los ha felicitado y ha adelantado que en el próximo Consejo de Gobierno se terminará de cerrar el organigrama de esta Consejería, que tiene “como único objetivo ponerse a trabajar de manera inmediata, también en ese Pacto Canario por la Educación”, que es “un compromiso del presidente y el vicepresidente” del Ejecutivo regional, ha dicho.

Entre las líneas prioritarias de su departamento, ha aludido a la importancia de la enfermería escolar y a la necesidad de “mancomunar servicios” como “primer paso”.

Para ello, se contará con diversos colegios profesionales y la comunidad educativa para “trabajar la salud mental en los centros”.

Sobre los escolares con necesidades especiales, ha adelantado que tratará de resolver la problemática sobre los plazos de escolarización, para que la Formación Profesional llegue hasta los 23 años, un asunto que abordará en breve con la Asociación de Padres y Madres de Niños con Necesidades Especiales porque, aunque “la normativa es estatal, el Gobierno de Canarias tiene que poner las herramientas para que estos niños no se queden en la calle”.

Poli Suárez ha apostado por “el diálogo, el trabajo y un gran pacto por la educación en Canarias”, señalando también entre las prioridades “las infraestructuras educativas, tan necesarias y tan abandonadas”, y trabajar para “marcar el camino, para que los que vienen detrás encuentren un futuro mejor en Canarias a través de la educación y la formación”.

Estabilización

Sobre el proceso de estabilización del personal educativo, ha indicado que hay “magníficos profesionales en la Consejería de Educación que están trabajando a tope para poder dar una solución”.

Aunque “en tres días no se puede arreglar el mundo”, hay “muchas ganas, mucha ilusión por solucionar los problemas”, ha dicho.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha destacado que “hoy es un día importante” para “la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas”, porque, a su juicio, “una comunidad que no forme, que no retenga o que no importe talento, es una comunidad que no tiene futuro”.

Domínguez ha señalado que buscan que Canarias “importe y retenga ese talento” para ser una comunidad en “los primeros niveles”.

Ha incidido en que “hay que apostar por la formación profesional dual, la educación de 0 a 3 años, y la de niños con necesidades especiales”, ámbitos en los que se pretende “dar un paso firme”.

Domínguez ha apuntado que el trabajo de la Consejería de Educación estará “basado en la realidad de las necesidades de esta tierra” y en “velar por los intereses de Canarias, siempre y cuando vayan en beneficio de quienes aquí viven, quieren vivir y quieren invertir, dejando de lado las ideologías”. EFE