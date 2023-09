Transición Ecológica anuncia que tomará medidas sobre la red eléctrica de las islas en cuanto el Gobierno canario defina cuáles

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado este viernes que está dispuesto a tomar medidas “de inmediato” para paliar el déficit de generación y los problemas que arrastran los sistemas eléctricos de Canarias en cuanto el Gobierno de la comunidad autónoma “defina” cuáles.

“El Ministerio no puede actuar hasta que el Gobierno canario no defina las medidas de emergencia necesarias para hacer frente a la situación”, ha señalado a EFE un portavoz de este departamento.

Este mismo jueves, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, emplazó a la ministra del área, Teresa Ribera, a mantener una reunión que facilite que las dos administraciones colaboren “sin mayores dilaciones” para que las islas no sufran nuevos apagones generales como el que se produjo en La Gomera este verano.

“La vicepresidenta ha recibido la carta del presidente de Canarias y se reunirá con él tan pronto como sea posible”, contesta ahora a Clavijo el Ministerio, que insiste en que colabora “estrechamente” con la comunidad autónoma y que la coordinación entre las dos partes “es máxima”, porque “están en permanente contacto”.

Transición Ecológica dice que “actuará de inmediato en cuanto el Gobierno canario defina las medidas de emergencia que considere adecuadas”, de modo que “tan pronto el Gobierno canario solicite las medidas de Emergencia, el MITECO trabajará en la orden ministerial que cubra sus costes”.

Al respecto la fuente, explica que el ya diseñó “un borrador de orden Ministerial para cubrir los costes de las medidas que aprobase el Ejecutivo canario en cuanto tuvo conocimiento de la situación”.

“El MITECO otorga a la situación en Canarias máxima prioridad y hará todo lo que esté en su mano para atender a las demandas de los canarios”, añade. EFE