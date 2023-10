Nueva Canarias cree que la “pelea fiscal” entre CC y PP bloquea los presupuestos autonómicos de 2024

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha instado al Gobierno de Fernando Clavijo a agilizar la preparación de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año próximo, que considera bloqueados por “problemas” entre los dos socios del Ejecutivo, CC y PP, que “no se han puesto de acuerdo siquiera en el limite de gasto o financiero”.

En rueda de prensa, el exconsejero de Hacienda ha alertado de que “sin ley de presupuestos no hay política”, porque “garantiza la fluidez del Gobierno, y así responder a las necesidades ciudadanas”.

El líder de NC sostiene que existe “una pelea entre los socios del Gobierno” que está retrasando las cuentas de 2024 y que, según su información, gira en torno a la rebaja fiscal, porque “si hay rebaja fiscal hay recorte de servicios públicos y si no (se bajan los impuestos), habrá fraude electoral”.

El pacto de Gobierno entre CC y PP garantizó “bajar el IGIC del 7 al 5 %, sabiendo que no se podía hacer” por lo que “o recortan o incumplen” y hoy Canarias sufre “el lío que ellos han montado”, ha opinado Rodríguez.

En su opinión, no se ha establecido el límite de gasto no financiero por “discrepancias de los socios de gobierno derivadas de una errática política fiscal”, lo que supone “un fraude organizado a la ciudadanía prometiendo cosas que no se podían cumplir”.

De mismo modo, ha expresado el “dramatismo” que “como casi siempre vive Canarias en esta época” con el fenómeno migratorio, que “va a ocurrir así todos los años”, por lo que exige “políticas a nivel estatal y canaria para responder a este reto”.

El Pacto Europeo de Asilo y Migraciones “está sin aprobar” y la propuesta “no cita a Canarias”, por lo que “no parece que se vaya a dar las respuestas que necesitan las islas”.

Se trata, ha dicho, de “un intento de blindar las fronteras europeas para que los países limítrofes contengan la inmigración al otro lado del charco”.

En la cuestión migratoria, ha denunciado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “mira para otro lado como hizo en la crisis en el muelle de Arguineguín” de 2020, por lo que reitera la petición de su partido de “exigir al Gobierno de España dimensionar de manera adecuada los medios humanos y recursos”.

También ha recalcado la importancia de “incorporar las derivaciones a los menores” y, si para ello “hay que cambiar las leyes, se cambian”, fundamentalmente en lo que concierne a que “la derivación de menores (a otras autonomías sea obligatoria”.

Esto “es decisivo y determimante” y para ello ha pedido el apoyo de la ciudadanía, instituciones y un acuerdo para exigir en las Cortes Generales “una distribución obligada” entre lasa diferentes comunidades.

Del mismo modo, ha expresado en nombre del grupo la “condena sin paliativos” a los atentados contra población civil en el conflicto entre Israel y Hamás que “se puede regionalizar y ser catastrófico”. EFE