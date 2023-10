Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, analiza este jueves en El Hierro con el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, las implicaciones que tendrá para las islas la emergencia declarada por este departamento del Gobierno español ante el repunte que registra la ruta migratoria atlántica.

Así lo ha confirmado este miércoles el propio Clavijo antes de inaugurar un encuentro de las dos universidades públicas de las islas con empresas dedicadas a la innovación.

El titular del Ejecutivo regional ha recalcado que esta declaración la ha formulado el Estado y, a su juicio, no tiene nada que ver con la visita que el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, realizó este lunes a Las Palmas de Gran Canaria para participar en una reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración.

Para Clavijo, en materia migratoria “el Gobierno de España tiene distintos discursos, ya que, por un lado, dice que hay medios suficientes y que se está actuando correctamente y, por otro, declara una emergencia”.

“Yo estoy más con la declaración de emergencia que lo que busca es poder agilizar los procedimientos administrativos para ampliar la capacidad de acogida de los distintos centros en las islas y ejecutar obras con adjudicaciones directas”, ha añadido el presidente, que abordará este asunto este jueves con Escrivá.

Para Fernando Clavijo, la emergencia migratoria que afecta a Canarias “requiere de medidas que el ministerio que dirige Escrivá ha entendido a la perfección”, ya que ha sido el único, ha dicho, que ha advertido el actual repunte y está adecuando los centros para que se pueda acoger dignamente a estas personas.

“Sigo diciendo lo mismo, no tenemos respuesta respecto a los menores no acompañados, que siguen llegando a razón de cien al día, que tenemos los recursos totalmente desbordados y lo que más me preocupa es no poder atender a los niños que vienen, cuyos derechos hay que proteger”, ha aseverado.

Clavijo ha confiando en que Grande-Marlaska traslade “a su compañera Ione Belarra” esta situación para que el ministerio que dirige, el de Derechos Sociales, promueva una reunión con el conjunto de las comunidades autónomas con el fin de hacerlas corresponsables de la acogida y tutela de estos niños.

El presidente canario ha reiterado su petición de contar con “un mando único político” por parte del Gobierno español para poder abordar las implicaciones que tiene esta emergencia humanitaria en los servicios esenciales del archipiélago.

“Este no es un problema de Canarias, estamos soportando las consecuencias, pero este es un asunto del Gobierno de España y de la UE” que son quienes “tienen que dar las respuestas”, ha apostillado. EFE