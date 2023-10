Marc Cardona: “Estamos expuestos a que alguien se dedique a inventar cosas”

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El delantero de la UD Las Palmas Marc Cardona ha manifestado que los futbolistas están “expuestos a que alguien se dedique a inventar cosas” y ha asegurado que no vio nada anormal en el vestuario del último partido disputado en Villarreal, como un supuesto enfrentamiento entre el entrenador del equipo, Xavi García Pimienta, y el capitán, Jonathan Viera.

El atacante ilerdense ha dicho en rueda de prensa que ha leído en las redes sociales que hubo “una pelea que los compañeros tuvimos que separar”, pero él estuvo allí y asegura que no vio “nada fuera de lo normal”, además de subrayar que en el vestuario isleño reina la tranquilidad.

“No sé muy bien lo que ha pasado, sinceramente. Todos estamos tranquilos y nos dedicamos a jugar, como se demostró en Villarreal, donde ya se vio que juegue quien juegue, sea de titular o de suplente, lo hace bien”, ha añadido.

Sobre el ‘caso Jonathan Viera’ y su declarada intención de marcharse, Marc Cardona ha repetido el argumento esgrimido tanto por el entrenador, García Pimienta, como por el presidente, Miguel Ángel Ramírez: “Tiene el derecho de decidir si quiere irse o quedarse, no puedo decir mucho más, es nuestro capitán y una institución en nuestro club”.

El punta catalán, decisivo en los dos últimos triunfos, con un gol en el tiempo añadido ante el Celta (2-1) y el segundo tanto, de penalti, en La Cerámica (1-2), asegura que, de puertas para adentro, “no se habla de otra cosa” que del partido de próximo domingo ante el Rayo Vallecano en Gran Canaria, para el que están “centrados”.

Al ser preguntado por el interés del Atlético de Madrid por el también catalán Sergi Cardona, lateral izquierdo que finaliza contrato en 2024 y no ha renovado, el delantero también ha pasado de puntillas sobre este asunto: “He visto la noticia, pero no he hablado con él de eso, son asuntos personales”, se ha limitado a manifestar. EFE