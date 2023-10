Lakovic reconoce su preocupación por los “altibajos” del Gran Canaria en los partidos

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, espera de sus jugadores “un esfuerzo” que dé continuidad a su rendimiento en los partidos, porque está observando “altibajos” en varios encuentros, en especial en la Liga Endesa, que acaban condicionando el resultado.

“En los partidos que hemos jugado fuera no hemos competido bien. Contra el Aris en Eurocopa tuvimos un buen partido, pero en Girona no estuvimos de principio a fin. En los demás, no hemos desaparecido, pero hemos bajado el nivel y el esfuerzo”, ha reconocido.

En rueda de prensa, el técnico del Dreamland Gran Canaria ha explicado que trabajan para que “esos altibajos sean lo más pequeños posibles”, porque “tanto en Eurocopa como en Liga Endesa, un bache largo te condiciona el partido”.

Respecto a su rival de este sábado en la Liga, el Monbus Obradoiro, Lakovic ha apuntado que se trata de “un equipo disciplinado, que juega bien y saben lo que quiere”, con el añadido de que su plantilla “siempre tienen siete días para preparar los partidos”, porque no disputan competiciones europeas.

“Así que sabrán qué tienen que hacer mañana. Nosotros tenemos que apoyarnos en nuestro esfuerzo y también en nuestra afición para conseguir esta victoria y otras esta temporada”, ha indicado.

Lakovic ha explicado que, para el compromiso de este fin de semana, “salvo algunos detalles” que está trabajando con sus jugadores, su planteamiento básico es el mismo: “100 % de energía y 100 % de esfuerzo. Si hacemos eso, deberíamos estar bien y competir”.

Para el técnico esloveno, el choque contra el conjunto gallego “es muy importante, tanto para clasificación como para la moral”, pero sobre todo para este último aspecto.

“Más para la moral, porque el equipo está trabajando bien. Yo creo que en casa, arropados por la afición, el equipo se siente bien y tiene una chispa extra que nos permite jugar más agresivo, rápido y con confianza. Mañana es un partido importante”, ha opinado.

Preguntado sobre la situación de sus jugadores que arrastran algunas molestias, Lakovic ha dicho que el escolta estadounidense Sylven Landesberg “tiene un esguince leve”, pero ha entrenado y confían en que “pueda llegar” al partido.

En cuanto a al escolta montenegrino Jovan Kljajic, ha señalado que “está trabajando como siempre y ha dado un paso más en el equipo”, por lo que piensa que “con su ayuda y su esfuerzo” pueden “llegar a más”.

“En ataque el equipo confía en él y sabe muy bien cuál es su rol en la pista. Tiene muy buena actitud, trabaja bien y es su segundo año, por lo que conoce lo que tiene que hacer”, ha añadido. EFE