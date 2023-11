El Gobierno canario dice que “sacrifica” la bajada del IGIC para priorizar el gasto social

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha dicho este jueves que han “sacrificado” la bajada del IGIC prometida en campaña por CC y PP del 7 al 5% para “priorizar el gasto social”, si bien ha apuntado que “el compromiso sigue en pie” y “no han cambiado de opinión”, ante las críticas de la oposición.

La consejera, que ha expuesto en comisión parlamentaria el proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2024 y ha detallado las cuentas que gestionará su departamento, ha matizado que el Gobierno bajará el IGIC “cuanto antes se pueda”.

Sin embargo, el PSOE y Nueva Canarias, a pesar de que ambas fuerzas están en contra de la bajada del IGIC, le han afeado a la consejera que no haya cumplido con su palabra, lo que según el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo es un engaño a su electorado.

El presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024 fija el límite de gasto financiero en 11.301 millones de euros, un aumento del “gasto real” del 3,3% respecto a las cuentas en vigor, del que dos terceras partes, unos 700 millones, se destinan a reforzar el llamado “escudo social”, ha precisado Asián.

La consejera ha señalado que se ha hecho una bajada selectiva del IGIC y ha desmentido que se pretenda aumentar la presión fiscal, al mismo tiempo que ha destacado que estas cuentas se adaptan mejor a las necesidades de los ciudadanos que prorrogar los presupuestos de 2023.

Se ha quejado de la inestabilidad institucional que hay en España, lo que provoca que se desconozca qué va a pasar con la regla del cumplimiento del gasto, que ha pedido que no se aplique, pues no se trata de una exigencia europea sino que se contiene en el reglamento jurídico español.

Ha hecho hincapié en que los presupuestos atienden de forma prioritaria el gasto social y que, por ejemplo, se incrementa el gasto en el Servicio Canario de la Salud para ajustar sus necesidades financieras al gasto real del departamento.

En concreto en la Consejería de Hacienda se pretende llevar a cabo un “incremento importante” de los recursos para mejorar el sistema informático, mantener los edificios antiguos y, sobre todo, para construir dos edificios, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, para ubicar en ellos los servicios del 1-1-2 y del 012.

El PSOE ve “un gran engaño”

El diputado del PSOE Manuel Hernández ha denunciado que las cuentas se construyen “sobre un gran engaño” y “nacen viciados” al no bajar el IGIC, de lo cual se ha alegrado, pues, a su juicio, hubiera sido lesivo para los servicios públicos.

En su opinión, el hecho de no bajar el IGIC es un “engaño deliberado” pues la incertidumbre en la que se justifican CC y PP es la misma que ha habido en los últimos tres años, cuando defendían desde la oposición que sí podía hacerse.

Aunque ha matizado que el PSOE nunca ha hablado de rebajas generalizas del IGIC se podría haber ayudado a los ciudadanos ante el encarecimiento de la cesta de la compra o el aumento de las hipotecas.

Hernández ha dicho que es “escandaloso” que se reduzcan las partidas en vivienda, en atención a las personas mayores y a menores extranjeros no acompañados y también las referidas al fomento del empleo, a la investigación y a la lucha contra el cambio climático.

Para el PSOE este proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos es “poco ambicioso, no se adapta a una realidad cambiante y no da certeza a la ciudadanía ni a los agentes económicos” y, además, sustenta al Ejecutivo “más caro de la historia de Canarias” con 9 millones de euros.

La diputada de Nueva Canarias Esther González ha criticado que el Gobierno no cumple con sus promesas, a pesar de que PP y CC en campaña electoral defendieron la bajada del IGIC porque “los ciudadanos gestionan mejor su dinero de lo que lo hace el Ejecutivo”.

La diputada de la oposición ha señalado que no solo no se ha bajado el IGIC, que era la primera promesa del Gobierno a realizar en los primeros cien días, sino que se ha incrementado la presión fiscal.

No bajar el IGIC, cuya recaudación ha detallado que aumenta un 16,7%, es, a su juicio, “el primer fraude electoral” y está sustentado en un “largo etcétera de excusas”, las mismas que había cuando antes afirmaban que podían hacerse.

González ha mostrado su “sorpresa y asombro” y ha señalado que “jamás había visto semejante antología del disparate” en relación a estas cuentas, que demuestran la falta de una hoja de ruta y mienten “con el afán de ver si cuela”.

CC remarca que no es el presupuesto “definitivo”

El diputado de CC José Miguel Barragán ha insistido en que no se trata de un presupuesto definitivo, pues está a expensas de que el Ejecutivo central pueda aprobar los suyos el próximo año, y ha dicho que ya se verá “si se cumple o no el programa electoral”, referido al IGIC entre otros asuntos, en esta legislatura.

Barragán ha defendido que el Ejecutivo ha sido prudente en la previsión de ingresos que provienen del Estado y ha cuantificado en 250 los millones en los que se podrían mejorar los presupuestos.

El diputado del PP Fernando Enseñat ha defendido que se trata de unas cuentas “prudentes, responsables y realistas” que se centran en los servicios públicos esenciales, aunque para ello el Gobierno “haya tenido que pagar un precio” y es “aplazar, aunque no renunciar” a la bajada del IGIC.

El diputado de Vox Javier Nieto, que ha admitido que “posiblemente” la bajada del IGIC no puede llevarse a cabo en esta legislatura, se ha preguntado cómo se puede mejorar la gestión de los fondos públicos y ha avisado que más inversión no está dando buenos resultados, pues, a su juicio, no hay medidas encaminadas a mejorar la gestión de las cuentas.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha defendido la postura del Ejecutivo y ha asegurado que la bajada generalizada del IGIC no se puede realizar hasta que “no haya un escenario político y económico sin tantas incertidumbres”.

El diputado del grupo mixto Raúl Acosta ha calificado los presupuestos de “prudentes” y ha destacado que las cuentas presentadas por el Ejecutivo garantizan los servicios púbicos esenciales, dinamizan la economía y avanzan en la cohesión territorial de las islas. EFE