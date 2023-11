Un juzgado anula la destitución del jefe de la Guardia Civil en Tenerife acordado por Interior

Madrid (EFE).- El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 ha anulado una resolución del Ministerio del Interior que acordó el cese del coronel José María Tienda Serrano como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife al entender que “no está suficientemente motivada”.

En una sentencia a la que tuvo acceso EFE este Juzgado adscrito a la Audiencia Nacional estima el recurso del coronel Tienda Serrano contra la resolución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del pasado 25 de mayo que confirmó la dictada el 8 de marzo por el secretario de Estado de Seguridad que acordó su cese.

El Juzgado explica que “el cese deriva de la pérdida de confianza por su comportamiento no ejemplar”.

La sentencia fundamenta que “sin embargo dicha fórmula general de comportamiento no ejemplar no se concreta en hechos individualizados que permitan al recurrente defenderse de los mismos y por lo tanto del cese, por lo que se ha de entender que la resolución no está suficientemente motivada y debe ser anulada al no ser conforme a derecho”.

El Juzgado declara el derecho del coronel Tienda Serrano a su reingreso en el puesto del que fue cesado y condena a la Administración a ejecutarlo y a pagarle las diferencias retributivas dejadas de percibir desde su cese.

No obstante contra esta sentencia cabe recurso a interponer en el plazo de quince días, recuerda el Juzgado.

Aunque el coronel Tienda Serrano no está investigado en el denominado caso Mediador su nombre aparece en el sumario por llamadas o mensajes que se cruzó con el general Francisco Espinosa Navas, uno de los considerados cabecillas de la trama.

En este caso se investiga una presunta trama de corrupción que supuestamente cobraba comisiones a empresarios para favorecerles en contrataciones públicas y concesión de ayudas o para evitarles inspecciones y expedientes sancionadores.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya tuvo que restituir el pasado mes de julio como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

El alto tribunal estimó en marzo el recurso del coronel Pérez de los Cobos contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirmó su cese acordado por el Ministerio del Interior en mayo de 2020.

El coronel Pérez de los Cobos, conocido por su actuación ante el procés y el referéndum del 1-O de Cataluña, fue cesado después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8-M y su posible influencia en la expansión del coronavirus covid-19.

En un primer momento el ministro atribuyó el cese a razones de organización internas y lo desvinculó de ese informe si bien posteriormente matizó que respondía a la filtración del mismo a los medios y a la pérdida de confianza. EFE