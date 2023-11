Domínguez no cree que Sánchez vaya a cumplir lo que pacte con Coalición Canaria

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha matizado que considera que Pedro Sánchez “no tiene palabra”, por lo que no cree que vaya a cumplir aquello a lo que se haya comprometido con Coalición Canaria en su acuerdo de investidura.

Domínguez había señalado esta mañana a los periodistas que sabía con antelación que CC, su socio en el Gobierno canario, iba a apoyar finalmente la investidura de Sánchez (hasta hoy no había pasado de ofrecer una abstención) y había dicho que esperaba que el nuevo Gobierno cumpliese lo pactado en torno a la “agenda canaria”.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Domínguez ha reiterado que debe ser Coalición Canaria “quien tenga que explicar a sus militantes y votantes esa decisión”, su voto favorable a Sánchez.

Sobre el sí de CC a la investidura de Pedro Sánchez, será CC quien tenga que explicar a sus militantes y votantes esa decisión.



Pedro Sánchez ya ha demostrado que no tiene palabra, que no se puede confiar en él (+) — Manuel Domínguez (@MDominguez_pp) November 10, 2023

Pero también ha dejado claro lo que piensa de las contrapartidas que CC pueda haber pactado con el PSOE: “Pedro Sánchez ya ha demostrado que no tiene palabra, que no se puede confiar en él, por lo que creo que aquello a lo que se ha comprometido con las islas en ese acuerdo no lo va a cumplir”.

Y reitera que la alianza entre CC y PP que sustenta al actual Gobierno de Canarias “no sufre ningún tipo de perjuicio, haga lo que haga el partido”. EFE