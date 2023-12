El Parlamento convalida el nombramiento de Méndez en RTVC pese al recelo de la oposición por la falta de consenso

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La comisión de control de Radiotelevisión Canaria en el Parlamento autonómico ha considerado idónea la candidatura de María Méndez, propuesta por el Gobierno, para ser administradora general del ente, al contar con el voto favorable CC, PP, ASG y AHI y la abstención de la oposición (PSOE, NC y Vox), que han lamentado la falta de consenso en la propuesta.

Durante el transcurso de la comisión que ha tenido lugar este lunes, Méndez ha detallado su currículum a los grupos parlamentarios y ha dicho tomarse las abstenciones de la oposición “como un crédito” a la par que ha dicho no compartir las críticas por no ser una profesional de los medios ya que no le parece que ese sea “el único perfil válido”.

“Afronto la propuesta desde la perspectiva de mi experiencia como profesional del sector público, con trayectoria acreditada de gestión. Respeto las opiniones de quienes preferirían un perfil vinculado a la profesión periodística, pero ese no es el único perfil válido”, ha insistido Méndez.

Ha agregado que en cualquier empresa lo importante es crear un engranaje complejo con el que se generen las condiciones necesarias para generar las mejores condiciones posibles para alcanzar la excelencia.

“No pretendo suplantar a profesionales de los medios. No soy una irresponsable y no me presentaría si creyese que no estoy capacitada para afrontar los retos de RTVC”, ha subrayado María Méndez, quien a las críticas sobre su cercanía política a Coalición Canaria por haber formado parte de sus gobiernos, ha señalado que no a “hacer política” sino a “gestionar con criterios técnicos y profesionales”.

Para la candidata, RTVC presta un servicio público necesario y reconocido que ha contribuido a la percepción de Canarias como comunidad, a la par que ha valorado la posibilidad de ser la primera mujer en dirigir el ente.

De su trayectoria, Méndez ha destacado su vinculación al servicio público, su formación en cuestiones europeas y su trayectoria como gerente de Promotur durante casi 10 años.

Ha insistido en que la entidad se enfrenta a “grandes y complejos retos” que necesitan de una respuesta eficaz partiendo de la base de que Canarias es “foco de rodajes y producciones audiovisuales de primer orden, de modo que RTVC debería aspirar a ser un agente “catalizador” de talento técnico, creativo y empresarial de las islas en este ámbito.

La diputada del PSOE Nira Fierro ha lamentado la falta de consenso, el fondo y las formas. “Usted ocupa un puesto de responsabilidad en el mismo Gobierno que ahora la propone”, ha expresado la diputada, que ha insistido en que en la pasada legislatura el presidente en aquel momento, Ángel Víctor Torres, se reunió con todos los grupos para consensuar el nombramiento de Pepe Moreno.

“Nos abstendremos en su idoneidad porque no ha habido el mínimo intento de consenso. Su trayectoria está alejada de la profesión periodística pero ligada a Coalición Canaria”, ha concluido.

De Nueva Canarias, la diputada Carmen Hernández ha defendido la necesidad de la existencia de la RTVC para fomentar la cultura e identidad canarias y ha dicho que es un error considerarlo un despilfarro.

Hernández ha dicho que su grupo es “muy crítico” con el cambio de modelo que ha promovido el Gobierno canario “del que emana su nombramiento” porque “quita la legitimidad al Parlamento” al aplicar el “rodillo” y renunciar a la búsqueda de consenso, y ha pedido a Méndez que continúe la búsqueda de paz laboral que lideró el anterior administrador, Francisco Moreno.

Por Vox, Sandra Gómez, ha dicho que el buen currículum de Méndez es “innegable” si bien se ha mostrado contraria a la necesidad de que exista una televisión autonómica en la que se “gastan” 60 millones de euros todos los años y que, a su juicio, como todas las teles autonómicas, funcionan como una “máquina de propaganda y promoción ideologica al servicio del Gobierno de turno”.

De la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha dicho estar convencido de la valía profesional de Méndez para enfrentar los “enormes desafíos” del ente, a la par que ha calificado de “importante” abordar el convenio colectivo que iguale a los profesionales de la tele y la radio.

Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, ha pedido que RTVC alcance la excelencia y cumpla sus objetivos, y ha dicho no ver causa alguna para no apoyar la propuesta de Méndez.

Del PP, Carlos Ester ha destacado la valía profesional y experiencia pública y ha pedido a Méndez que saque a RTVC “del letargo” y apueste por la estabilidad.

El diputado de CC José Manuel Bermúdez ha señalado que el mejor patrimonio de RTVC es la profesionalidad de sus trabajadores y ha coincidido en la necesidad de poner al día el convenio de los trabajadores de la radio, corregir errores del pasado y prestar un buen servicio. EFE