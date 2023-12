Las mancomunidades casi no tienen actividad y su nivel de rendición de cuentas es muy bajo

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha dicho este lunes en comisión parlamentaria que muchas de las nueve mancomunidades que hay en la comunidad autónoma carecen de actividad, y el nivel de rendición de cuentas es “muy bajo”.

Información que ha facilitado al comparecer en comisión parlamentaria para presentar la memoria de actuaciones del órgano fiscalizador correspondiente al ejercicio de 2022 y el informe de seguimiento sobre la situación de las mancomunidades.

Este documento de seguimiento que tiene como antecedente el realizado en 2019 y que en 2021 se presentó a la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias.

En 2022 había en Canarias nueve mancomunidades, frente a las once que había en 2019, y de las que se mantienen ocho tiene actividad, mientras que la de Rensuital, en Lanzarote, está en “absoluta indefinición”, no presta servicios y no se conocen sus órganos rectores.

Por ello, la Audiencia de Cuentas dice que “solo” queda la actuación de la Comunidad Autónoma.

Las mancomunidades de las islas engloban a 42 municipios, en los que residen 681.696 habitantes, el 31 por ciento de la población del archipiélago, y del total de municipios 21 tienen menos de 10.000 habitantes, y sus fines más habituales son los de recogida de residuos sólidos, mantenimiento del alumbrado y reutilización del agua.

Pedro Pacheco ha explicado que la comunidad autónoma no ha cumplido las recomendaciones que se dieron en el informe de 2019, y ha insistido en que las mancomunidades no han rendido cuentas en plazo, y sólo una lo ha hecho, la de San Juan de la Rambla y La Guancha, tras un requerimiento.

En el informe de la Audiencia de Cuentas se dan “básicamente” las mismas recomendaciones que el 2019, como son que se cumpla la ley, que la comunidad autónoma haga efectiva la ley de racionalización y sostenibilidad del sector público, y que haya más compromiso por parte de los ayuntamientos.

Pedro Pacheco ha recordado que hay una resolución de la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda, de octubre de 2021, en la que se insta a los ayuntamientos a culminar el proceso de liquidación o disolución de las mancomunidades, consorcios y sociedades que no tengan actividad o no rindan cuentas.

En cuanto a la memoria de actuaciones correspondientes a 2022 Pedro Pacheco ha recordado que la Audiencia de Cuentas tiene que hacer seis informes de fiscalización obligatorios cada año sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma, el fondo de compensación, la televisión canaria, el sector público local y las dos universidades públicas, y ese año también la de gastos electorales. EFE