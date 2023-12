El sinhogarismo descendió un 17 % en 2022 en Tenerife, pero advierten de su cronificación

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Cáritas Diocesana de Tenerife ha advertido este martes de la cronificación que sufren las personas en situación de exclusión residencial severa, o sinhogarismo, pese a que en 2022 la cifra de afectados descendió un 17 % en la isla hasta los 2.261, frente a los 2.738 de los que se tenían conocimiento en el año previo.

En una rueda de prensa en el Cabildo de Tenerife para presentar el informe sobre sinhogarismo, el secretario general de Cáritas en Tenerife, Ricardo Iglesias, ha remarcado que pese a la aparente disminución, la realidad es que el grueso de personas en esa situación lo sigue estando sin una respuesta institucional y un acompañamiento adecuado.

“Es una situación que viene de muy atrás. Hay un grupo de personas en situación de exclusión severa que se va manteniendo en los años sin que haya una respuesta adecuada por parte de las administraciones”, ha ahondado el representante de la ONG.

Por municipios, es Santa Cruz de Tenerife el que asume el 39,14 % del total, con 885 personas sin hogar registradas, una cifra que se explica al ser de los pocos municipios que cuenta con un recurso residencial para personas en esta situación.

Le sigue San Cristóbal de La Laguna, que asume el 14,64 % de los casos (331); Arona, con el 13,31 % (301 casos); Adeje, el 6,5 % (147 casos); y Puerto de la Cruz, con 113 casos.

Del total de personas en situación de sinhogarismo, cerca del 21 % lleva más de diez años, el 11,3 % entre tres y cinco años, casi el 40 % de uno a tres años, el 15,8 % de siete a doce meses y el 39,1% de cero a seis meses.

Durante su intervención, Ricardo Iglesias ha advertido sobre las dobles o triples vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres en exclusión residencial extrema, y que son algo más del 25 % de los casos, una cifra ligeramente más alta que en 2021.

“Hay un aumento del perfil de mujeres que no solo sufren la exclusión vinculada a la precariedad social sino discriminación de género, especialmente si es extranjera. Su exposición a situaciones de violencia o violencia sexual es el doble y aparecen otros contextos de riesgo, como la explotación sexual o la trata”, ha ahondado el representante de Cáritas.

En este sentido ha lamentado que los sistemas de atención que existen en la isla suelen estar enfocados a la atención de hombres solos o son recursos mixtos, y ha asegurado que existe una carencia específica en esta cuestión.

“Muchas mujeres no desean ir a los recursos de atención mixtos para no tener que convivir con hombres en un contexto donde ellas temen experimentar y sufrir vivencias violentas. Hacen balance y prefieren no acudir y buscar otras alternativas”, ha resaltado Iglesias.

En el informe de Cáritas, que ha sido presentado por el coordinador del proyecto de Unidades de Atención de Calle (UMAC), José Antonio Díez, se especifica que cerca del 0,5 % de las personas sin hogar pertenecen al colectivo trans, especialmente son mujeres.

También ha aludido Cáritas a los problemas con la atención a la salud mental de las personas y, en general, el 44 % de las personas sin hogar tienen problemas de salud crónicos y diagnosticados.

Además, de ese total un 23,8 % contaban con un diagnóstico de varias enfermedades al mismo tiempo.

Los problemas más habituales son de salud mental, con una prevalencia del 25,3 %.

Sobre las personas sin hogar con dificultades de salud mental han alertado de las dificultades y carencias de este colectivo para acceder a atención sanitaria, pese a que requieren de una red de apoyo social y profesionalizada que les proporcionen los tratamientos que necesitan “y que muchas veces no se prestan”.

También han advertido de que el 20,6 % tiene una discapacidad certificada, en la mayor parte de casos por encima del 50 % y que, “por tanto la administración conoce las dificultades de estas personas en su vida diaria”.

Los datos del estudio señalan asimismo que ha disminuido el número de personas de origen extranjero e situación de calle y que la mayoría de las personas, más del 68 % son nacionales o europeos, mientras que tan solo el 11,9 % son personas en situación irregular.

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, ha anunciado que durante el primer trimestre de 2024 el Cabildo pondrá en marcha la primera estrategia para personas sin hogar y ha admitido que la solución “no es fácil”, si bien existe “voluntad de los municipios” para afrontar el problema.

Ha señalado además que la falta de acceso a una vivienda asequible es una realidad que afecta a las familias y acaba golpeando también en último término a las personas sin hogar, como también lo hace la falta de acceso al empleo. EFE