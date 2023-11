Miles de personas protestan en Santander contra la amnistía

Santander (EFE).- Miles de personas, convocadas por el PP, han abarrotado este domingo la Plaza de Pombo de Santander y sus alrededores para protestar contra la amnistía y los acuerdos del PSOE para investir a Pedro Sánchez.

Tras la concentración, a la que se ha sumado Vox, gran parte de los manifestantes han salido al Paseo de Pereda para marchar hasta la sede del PSOE de Cantabria por el centro de Santander. Un protesta que, de nuevo, ha sido difundida por redes sociales y por mensajes y no ha sido comunicada a las autoridades.

La movilización ciudadana ha finalizado pasada las dos de la tarde, cuando un grupo de manifestantes, los más jóvenes, que habían marchado de nuevo hasta la Delegación de Gobierno desde la sede socialista se ha dispersado y se ha abierto el centro de la ciudad al tráfico.

El PP ha cifrado la participación en la concentración de Pombo en 20.000 personas. Según la estimaciones de la Delegación del Gobierno, han sido 15.000 los manifestantes que se han sumado a todas las protestas convocadas este domingo en Santander.

Buruaga ha leído el manifiesto

La presidenta de Cantabria y líder del PP en la región, María José Sáenz de Buruaga, ha leído el manifiesto de los populares contra la amnistía y en defensa de la igualdad de todos los españoles, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de las miles de personas que ha desbordado la plaza, donde han ondeado muchas banderas europeas junto a las españolas.

Los manifestantes han coreado lemas como “Puigdemont a prisión”, “Pedro Sánchez a prisión”, “Sánchez dimite, España no te admite” o “Si tienes cojones, convoca elecciones. Además de vivas a España y gritos a favor de la unidad nacional.

Y han portado pancartas en las que se podía leer “Se vende España por 7 votos”, “Jóvenes por la igualdad. No a la amnistía”, “España no se vende, España se defiende” y, hasta en inglés: “Europe help us”.

Buruaga ha empezado por expresar su agradecimiento a los ciudadanos que han respondido al llamamiento del PP. “Gracias, gracias, gracias por abarrotar la Plaza de Pombo en nombre de España, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles”, les ha dicho a los manifestantes, que han respondido con un gran aplauso.

Ha leído a continuación el manifiesto que se ha escuchado este mediodía en todas las capitales de provincia de España, y que ha traducido una intérprete de lengua de signos, flanqueada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual y la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta.

Buruaga ha llamado a “convertir la indignación en un clamor que se oiga en toda España y llegue a las democracias amigas” porque la democracia española, en su opinión”, está “en peligro”. “Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme”, ha proclamado la presidenta.

El apoyo de Vox

Al inicio de la concentración, la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, ha dicho a los periodistas que su partido ha acudido a la convocatoria para “defender la unidad de España, por encima de siglas”. “Tenemos que defender la Constitución que nos dimos todos los españoles para la convivencia. Una ley no puede basarse en un interés personal de quien quiere alcanzar el gobierno porque eso acaba convirtiéndose en tiranía”, ha dicho.

Díaz ha subrayado que Vox apoyará siempre a quien se manifieste a favor de la unidad de España y lo haga “de forma pacífica”.

Junto a la portavoz en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, y el diputado del Parlamento catalán Toni López, entre otros cargos de Vox, se ha sumado a la marcha hasta la sede del PSOE.

En la calle Vargas y los alrededores de la sede socialista se han escuchado las mismas consignas que en las protestas del miércoles y el viernes, como “No es una sede, es un puticlub”, “Que te vote Txapote” o “Prensa española, manipuladora” y también insultos a Pedro Sánchez.