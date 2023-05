María Alonso |

Madrid (EFE).- Veintidós pueblos de España, varios de ellos de Castilla-La Mancha, solo han tenido un alcalde en los cuarenta y cuatro años transcurridos desde que, en 1979, se celebraron las primeras elecciones municipales de la democracia.

Algunos ya eran regidores durante la dictadura y la mayoría de ellos se volverán a presentar a los comicios del 28 de mayo, por lo que, si ganan y terminan la legislatura, cumplirán cerca de medio siglo en el cargo.

Estos son diez de los alcaldes más veteranos que aspiran a volver a ganas las elecciones:

Senén Pousa, Beade (Ourense)

El alcalde del pequeño municipio de Beade, Senén Pousa, de 83 años, es uno de los que llevan más tiempo en el cargo, ya que era regidor desde antes de las elecciones de 1979.

Pousa, que desde los primeros comicios siempre ha ganado por mayoría absoluta, ha protagonizado algunas polémicas, principalmente por tener el “Cara al sol” como tono de llamada en su teléfono móvil y por celebrar misas cada 20 de noviembre en honor a Franco.

Tras la decisión de su partido, el PP, de poner al frente de la candidatura a otro alcaldable, Pousa ha decidido concurrir como independiente a los comicios del 28 de mayo y puede que retome las misas.

Ignacio Gordón, Matillas (Castilla-La Mancha)

Ignacio Gordón, de 82 años y alcalde de Matillas, también lleva con el bastón de mando desde la dictadura. En concreto, desde 1973.

Según ha asegurado a EFE, sigue con fuerzas para continuar como alcalde en las listas del PP, aunque reconoce que hay ocasiones en las que se le “quitan las ganas” y que no sabe si, en el caso de volver a ganar las elecciones, terminará los cuatro años de mandato.

“Aunque tengas ilusión, a estas edades todo se hace más cuesta arriba”, ha comentado.

Salvador “Salva” Pérez (PP), alcalde de la pequeña localidad de Villarroya desde 1973. EFE/Fernando Díaz

Salvador Pérez, Villaroya (La Rioja)

El alcalde de Villaroya, Salvador Pérez (PP), puede cumplir el medio siglo al frente de este ayuntamiento si gana las elecciones el 28 de mayo, aunque está convencido de que revalidará el mandato porque también concurre una lista del PSOE liderada por “alguien” que no es del pueblo, que tiene siete habitantes.

Pérez, de 76 años, ha señalado que Villarroya está “muy bien, con las casas cuidadas, las calles en buenas condiciones y los servicios municipales en buen funcionamiento”, por lo que se siente “orgulloso” de que esos logros se hayan conseguido con él como alcalde.

Manuel Murciano, Moscardón (Aragón)

A sus 80 años, Manuel Murciano repite como candidato a la alcaldía de Moscardón con la misma ilusión que cuando empezó aunque, según afirma a EFE, ahora tiene “mucha más experiencia”.

Manuel Murciano a sus 80 años y tras 44 al frente del ayuntamiento de Moscardón repite como candidato. EFE/Antonio García

Murciano (Partido Aragonés) defiende el derecho de las personas mayores a tener “ilusión” y comenta que se siente “muy orgulloso” de sus vecinos por el apoyo que le han prestado estos 44 años.

Pere Moradell, Torroella de Fluviá (Girona)

La época más dura que recuerda el regidor de Torroella de Fluvià, Pere Moradell (PSC), en los casi 45 años que lleva con el bastón de mando, es “el momento álgido del procés”.

Según ha comentado a EFE este alcalde de 71 años, “era difícil aguantar siendo socialista”, ya que recibía “ataques desde diversos frentes” por “cuestiones nacionales”.

Moradell se volverá a presentar a las elecciones de 2023 porque “le gusta trabajar por su pueblo”.

Luis Partida, Villanueva de la Cañada (Madrid)

A sus 76 años, Luis Manuel Partida vuelve a ser candidato por el PP a la alcaldía de Villanueva de la Cañada, donde ha conseguido siempre gobernar con mayoría absoluta.

Luis Partida lleva 44 años siendo alcalde de Villanueva de la Cañada, en Madrid. EFE/Inés Verdejo

En estos 44 años, el pueblo ha pasado de tener poco más de mil habitantes a los 24.000 actuales, lo que ha complicado notablemente la gestión de un municipio que incluso alberga dos universidades.

Carlos Rivera, Torremocha de Jarama (Madrid)

El alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera, ha confirmado a EFE que se volverá a presentar como candidato por su agrupación independiente, con la que, al igual que Partida, ha ganado con mayoría absoluta todos estos años.

Según Rivera, en estos 44 años este municipio de 1.135 habitantes “ha cambiado mucho” y su último reto es evitar los cortes en la conexión a internet.

Evaristo Domínguez, Meruelo (Cantabria)

El alcalde de la localidad cántabra de Meruelo, Evaristo Domínguez, asume que los comicios del 28 de mayo serán “el principio del fin” de su liderazgo político. También cree que esto ocurrirá con Francisco Asón, el otro alcalde más veterano de Cantabria.

“La mayor satisfacción es haber podido ayudar a los vecinos y que te reconozcan por la calle ese trabajo”, sostienen tanto Domínguez (75 años) como Asón (72) en una entrevista con EFE.

Domínguez, que siempre ha ganado por mayoría absoluta, encabezó en 1979 la Agrupación Independiente de Meruelo y en las siguientes elecciones el proyecto eclosionó en Alianza Popular para, posteriormente, liderar el PP en su municipio.

Francisco Asón, Ribamontán al Mar (Cantabria)

Francisco Asón se presenta al 28M tras estimar que la pasada legislatura fue “atípica” por la pandemia, un hecho que le impidió materializar proyectos de interés en Ribamontán al Mar, aunque asegura que pretende culminarlos durante la próxima legislatura.

Asón debutó en los comicios del 79 con UCD, luego concurrió en una lista como independiente para, más tarde, convertirse en unas las piezas fuertes del Partido Regionalista de Cantabria.

Arturo Calvo de Inés, Villaseco de los Reyes (Castilla y León)

Arturo Calvo (PP), de 90 años, ha explicado a EFE que vuelve a presentarse a las elecciones porque “le apetece por el bien del pueblo” y para que tenga todos los servicios necesarios “en armonía y paz”.

“Estoy muy conforme en el PP”, asegura Calvo, quien recuerda con orgullo que militó en la Alianza Popular fundada por Manuel Fraga y que comió con él en varias ocasiones durante sus visitas a la provincia salmantina.

Históricos de Castilla-La Mancha que se retiran

En la provincia de Guadalajara, además, está otro de los ‘veteranos’ alcaldes del país. Se trata de Mauricio Martínez, alcalde de Valdarachas, que a sus 90 años de edad, no repetirá a la reelección el próximo 28 de mayo cerrando así una etapa de medio siglo como ejemplo de servicio público en el que ha tenido el refrendo de sus vecinos.

Martínez recordaba con orgullo hace un año en una entrevista a EFE que lo primero que hizo cuando llegó fue “meter el agua corriente a las casas” en un municipio que ha perdido la mitad de su población en este tiempo.

“He hecho de todo. He construido el cementerio, se han pavimentado calles, la red de alumbrado” y un largo etcétera si bien afirma que siempre hay cosas por hacer, pero ya será otro el encargado de ello porque no se presentará a la reelección tras once mandatos consecutivos en los que ha recibido el respaldo mayoritario de sus vecinos.

También habrá nuevo alcalde en Montealegre del Castillo (Albacete)

Además, en Montealegre del Castillo (Albacete), por primera vez desde hace más de medio siglo no concurrirá como candidato del PP el que fue su alcalde hasta hace unos meses, Sinforiano Montes.



Así, el Partido Popular tendrá en Abilio Vizcaíno a su nuevo candidato a la Alcaldía tras más de 50 años concurriendo con Sinforiano Montes, que fue alcalde durante 53 y dejó el cargo hace unos meses por cuestiones de salud y fue sustituido por Dolores Almarcha.

Montes era el único alcalde de la provincia de Albacete que seguía en su cargo desde la constitución de los Ayuntamientos democráticos, en 1979.

Vizcaíno, empresario del mueble en Montealegre del Castillo, se ha mostrado “muy ilusionado” por la nueva responsabilidad y dispuesto a “escuchar los sabios consejos del que ha sido alcalde durante tanto tiempo”.