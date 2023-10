Uno de cada tres castellanomanchegos, en riesgo de pobreza

Toledo (EFE).- El 31,6 por ciento de la población de Castilla-La Mancha, que supone un total de 640.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2022, 25.000 menos que en 2021, según ha destacado este miércoles el sociólogo y autor del ‘XIII Informe El Estado de la Pobreza’, Juan Carlos Llano.

Este informe, presentado este miércoles en Toledo por su autor y por el presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la región (EAPN-CLM), Adolfo Patón, ofrece un análisis actualizado de la pobreza y la exclusión social en España y Castilla-La Mancha.

Llano ha asegurado que la práctica total de los indicadores a nivel nacional “ha mejorado mucho” con respecto a 2021 y 2015 (año designado para la evaluación de la Agenda 2030).

Aunque ha advertido de que esta mejoría es “insuficiente” para alcanzar los objetivos de 2030.

En este sentido, el autor del informe ha destacado que el 49,9 por ciento de los españoles, casi la mitad, tenía dificultades para llegar a fin de mes en 2022, “el registro más bajo de la serie histórica”.

En el caso de Castilla-La Mancha, se ha reducido, aunque con menor intensidad que la media nacional, la tasa AROPE, la de riesgo de pobreza y la población con baja intensidad de empleo (BITH).

Sin embargo, se ha incrementado notablemente la proporción de personas en privación material y social severa.

La región ocupa en 2022 el cuarto lugar entre las comunidades con tasa AROPE más elevada, el quinto con la tasa de pobreza más alta y el cuarto en privación material y social severa, mientras que solo supera la media nacional con el BITH.

Tasa AROPE

En cuanto a la tasa AROPE, aquella que recoge la proporción de población que se encuentra en situación de riesgo de pobreza, en situación de privación material severa o que vive en hogares con intensidad de trabajo muy baja, Llano ha aportado diversos datos:

La tasa ha descendido ligeramente en 2022 (0,9 por ciento), lo que supone que 17.000 personas han dejado de estar en AROPE este año.

La tasa femenina es un 3,5 por ciento superior a la masculina (40.000 mujeres más) y sus tasas se han reducido un 1,1 por ciento en mujeres y un 0,7 por ciento en hombres.

Por edad, los menores tienen la tasa más alta de todos los grupos con un 38,9 por ciento, que “supera la ya alta tasa de 2021”, mientras que entre las personas de 18 a 64 años desciende un 2,1 por ciento (29,5 por ciento) y los mayores de 65 años se sitúan en un 31,7 por ciento, a pesar de descender un 3,3 por ciento.

La tasa AROPE de las personas en hogares con menores (35,5 por ciento) vuelve a ser superior a la de hogares sin menores (27,5 por ciento).

En cuanto al hábitat de pobreza, se amplía la brecha entre las zonas rurales de la región (36,4 por ciento) y las zonas urbanas (29 por ciento).

Tasa de riesgo de pobreza

Con relación a la tasa de riesgo de pobreza, que ha descendido 1,3 puntos porcentuales en 2022 hasta situarse en el 26,1 por ciento, la de Castilla-La Mancha se mantiene entre las cinco más elevadas del país y supera en un 5,7 por ciento la media nacional (20,4 por ciento):

En términos absolutos, cerca de 535.000 personas son pobres en Castilla-La Mancha, ya que viven con menos de 840 euros al mes.

Por sexo, la tasa de pobreza de las mujeres es del 27 por ciento (14.000 menos que en 2021), frente al 25,2 por ciento de los hombres (11.000 menos).

Por edad, los menores tienen en 2022 una tasa del 33 por ciento (un 2,2 por ciento más), las personas de 18 a 64 años del 22,9 por ciento (un 2,5 por ciento menos) y los mayores de 65 años del 30,5 por ciento ( 0,6 puntos porcentuales menos).

Según el hábitat, la tasa de pobreza de las zonas rurales (30,7 por ciento) es mayor que la de las zonas urbanas (23,6 por ciento).

En cuanto a las pensiones, el 10,5 por ciento de los jubilados reciben una presión inferior al umbral de pobreza severa.

Una de cada seis personas que trabajan se encuentran en situación de pobreza.

El 40 por ciento de la renta, para el hogar

Por otro lado, Llano ha indicado que, en cuestiones de vivienda, en 2022 el 19,4 por ciento de la población pobre destina, como mínimo, el 40 por ciento de su renta disponible al hogar.

“La gente más pobre prefiere pagar un techo antes que la comida”, ha remarcado Llano.

Esto explica que el 7,2 por ciento de la población no pueda permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (el doble que en 2021), que uno de cada cinco individuos no pueda mantener la vivienda caliente (6 por ciento más que en 2021) o que un 36,7 por ciento no pueda cubrir gastos imprevistos que deban asumir de forma urgente.