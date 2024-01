Ciudad Real, (EFE).- Castilla-La Mancha acudirá a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de 2024 con una campaña que se fija en la narrativa de Lewis Carroll para presentar la región como ‘El Destino de las Maravillas’.

Este será el hilo conductor de un estand de 1.550 metros cuadrados repartidos en dos plantas destinadas a mostrar, a través de la mezcla de lo onírico y lo real, el potencial de la región como destino turístico de interior.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha valorado el compromiso del Gobierno regional por continuar apoyando a un sector que apunta a un cierre de 2023 histórico.

De hecho, ha superado por primera vez los 5,2 millones de pernoctaciones en los once primeros meses del año y ha rebasado, también por vez primera, las 50.000 personas afiliadas en el sector en un mes de diciembre.

El Palacio del Marqués de Santa Cruz, en la localidad ciudadrealeña de Viso del Marqués, ha sido el lugar elegido este año para la presentación de la propuesta que Castilla-La Mancha presentará en Fitur 2024, que se celebrará el 24 al 28 de enero, y que se ubicará en el Pabellón 7 de IFEMA.

Castilla-La Mancha, una región inclusiva

La presencia se complementará también con estands propios en los dos espacios temáticos de Fitur: Fitur LGTBI y Fitur Screen, donde Castilla-La Mancha busca mostrar que es “una región inclusiva y con un enorme potencial para la industria audiovisual”, como demuestra que este año vaya a acoger de nuevo la octava edición de Conecta F&E, ha dicho la consejera.

Esos espacios temáticos beberán del hilo central que articula la propuesta regional para este año en materia de promoción turística, ‘Castilla-La Mancha. El Destino de las Maravillas’.

De esta forma, no abandona del todo la temática cinematográfica del pasado año pero lo hace desde la literatura, con la narrativa de ese maravilloso país que Lewis Carroll escribió para Alicia y que, mezclando lo onírico y lo real, y con un enorme potencial de recursos audiovisuales, “busca no solo atraer a aquellos viajeros que aún no conocen Castilla-La Mancha, sino también despertar la curiosidad de aquellos que ya la han visitado y que tienen en la región un mundo maravilloso por descubrir”.

Una puerta para cada una de las cinco provincias

En esos 1.550 metros cuadrados volverán a tener un espacio propio cada una de las provincias, con cinco puertas luminosas con forma de herradura por las que entrar a toda la riqueza que las provincias ofrecen, que adentran al visitante en unos cubos inmersivos que mostrarán, en 3D, algunas de las riquezas naturales, patrimoniales y culturales de la región.

En el estand también habrá espacios para la promoción de productos turísticos diferenciados en la región y una zona dedicada a Raíz Culinaria, con un espacio de showcooking y catas comentadas, hasta un total de 27 en los cinco días de feria.

Fitur 2024, con un marcado carácter profesional

Durante su intervención, Patricia Franco ha recordado la importancia de una cita como Fitur, que tiene un marcado carácter profesional.

“Volveremos a contar con un espacio de negocio que ponemos a disposición de las empresas de la región y en el que el año pasado se produjeron más de 1.000 reuniones; al igual que ponemos a disposición del sector la plataforma Live Connect, donde ya se han inscrito 33 empresas de la región”, ha indicado Franco.

Entre las novedades y compromisos del Gobierno regional en Fitur, Patricia Franco ha destacado que los uniformes de las personas que atenderán a los visitantes del estand, más de 21.000 el año pasado, están fabricados en algodón orgánico por una empresa de Cuenca.

También se medirá la huella de carbono para realizar medidas compensatorias, además de contar en todo el estand con tecnología LED de bajo consumo.

“Además, contaremos este año con personas con discapacidad de Down Toledo, Down Talavera y CECAP para ayudarnos a atender a los visitantes en nuestro espacio, que contará también con la teatralización del País de las Maravillas del grupo de teatro Narea”, ha señalado la consejera.

La estrategia de turismo sostenible, en Fitur 2024

Entre las propuestas que Castilla-La Mancha subirá al escenario principal el estand en Fitur, Patricia Franco ha avanzado la campaña de promoción turística, con una inversión de seis millones de euros este año.

También se presentará la estrategia de turismo sostenible, las rutas literarias de la región o acciones dentro de la estrategia de promoción enogastronómica, además de la renovación del convenio con Renfe para la continuidad de los trenes turísticos en la región.