Salamanca (EFE).- El exvicepresidente de la Comisión Europea y excomisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha alertado este viernes de que las grandes plataformas tecnológicas “pagan las multas como si les hicieran un arañazo pequeño al afeitarse”: “8.000 millones de euros para Google no suponen un problema”, ha remarcado.



Antes de participar en el debate “¿Cómo construir mercados más justos”, organizado en la Universidad de Salamanca por la Comisión Europea dentro de la iniciativa “Markets For People” (Mercados para la gente), Almunia ha defendido la autorregulación como mecanismo válido para regular la competencia, pero siempre que sea “de verdad” y no sea una “cortina de humo”.



El excomisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero (d), asisten al debate ¿Cómo construir mercados más justos”. EFE/J.M. García

Lo que no puede ser, en palabras del excomisario es que esa fórmula de autorregulación sirva a las grandes empresas para hacer algo así como “no me regule usted que yo me lo arreglo”, porque eso “suele ir a su favor” y no en el de los consumidores.



En una jornada en la que también ha intervenido por videoconferencia la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, Almunia ha distinguido entre los efectos que tienen las multas de Competencia sobre una empresa mediana, para las que resulta “disuasorio” en términos económicos y de reputación, mientras que no ocurre lo mismo con las grandes compañías.



“Las grandes plataformas tecnológicas pagan las multas y es como si nos hiciesen un arañazo pequeño cuando nos afeitamos, como el que me he hecho yo esta mañana”, ha sentenciado Almunia.



El caso de Amazon en Europa



Preguntado por la situación de Amazon en Europa, las denuncias en materia de Competencia y su efecto sobre los mercados y la propia compañía, Almunia ha confiado en que la historia de este gigante comercial “no acabe” porque “todos o muchos de nosotros la usamos para comprar libros y otras cosas, pero tiene que cumplir las reglas”.



En este caso, también aplicable a otras grandes plataformas tecnológicas, Almunia ha defendido los cambios regulatorios que ahora “doblan el poder de convicción de las reglas de competencia”, tras unos años en los que han tenido que “corregir conductas y en algunos casos pagar multas en Europa, Estados Unidos y otros países”.



Imagen de archivo. EFE/Paco Campos

“Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple… todos los grandes saben que esa aplicación de las reglas ahora va a ser más rápida, está empezando a ser más rápida y tiene las mismas consecuencias en términos de prohibir determinadas conductas o castigar determinadas conductas contrarias a las reglas con multas muy importantes también”, ha resumido.



Para Almunia, “el objetivo no es que desaparezcan las plataformas tecnológicas”, sino que “no desaparezcan nuestros derechos por el hecho de estar prestando nuestros datos a las plataformas tecnológicas”.



Almunia ha defendido el prestigio de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia española, porque “juega un papel muy importante y tiene muy buena reputación en el resto de la Unión Europea y fuera de las fronteras europeas”.



El gran negocio de los datos



Sin embargo, ha reconocido que las grandes plataformas tienen un “poder de mercado tremendo”, con una tendencia hacia el “cuasi monopolio en los mercados digitales, en muchas áreas”.



El uso generalizado por parte de los ciudadanos de motores de búsqueda, redes sociales y otras herramientas tecnológicas que facilitan la vida “tiene sus riesgos”, como el “abuso de las grandes plataformas tecnológicas” al utilizar de forma ilícita los datos personales que como usuarios “les prestamos todos los días gratis” y con los que hacen “un gran negocio”.



“Procesando esos datos, construyendo grandes bases de datos y creando muchos servicios para que en sus carteras y su cuenta de resultados engorde mucho gracias a los datos que nosotros les prestamos gratis y no sabemos qué hacen con ellos”, ha resumido.



Contra este panorama, el excomisario ha defendido la necesidad de aplicar la normativa en materia de Competencia y defender los derechos de los usuarios, para “evitar que este gran avance que supone la digitalización no vaya al final en contra nuestros intereses”.EFE