Adrián Arias |

Valladolid (EFE).- Aquel 19 de septiembre de 2021 la tierra rugió, La Palma se partió en dos y los palmeros perdieron su sonrisa al ver cómo el volcán que habitaban destruía sus casas, sus tierras y sus recuerdos, como ahora recoge desde un punto de vista particular el documental ‘Un volcán habitado’.

Los directores canarios David Pantaleón y José Víctor Fuentes han trazado una historia de lo vivido aquellos 85 días en La Palma desde la perspectiva de un grupo de WhatsApp de vecinos de la isla.

La cinta, repleta de espectaculares imágenes sobre la fuerza de la naturaleza, se proyectó este jueves en la sección ‘Tiempo de Historia’, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Los directores del documental, José Víctor Fuentes (i) y David Pantaleón (d), en Valladolid. EFE/ Nacho Gallego

Audios y mensajes de WhatsApp

“Nosotros somos los que habitamos la tierra del volcán. Somos sus ‘okupas’. No somos el centro de la naturaleza y hechos como el de La Palma así nos lo recuerdan”, expresa en una entrevista con EFE el cineasta palmero José Víctor Fuentes.

Nacido en Gran Canaria, pero palmero de raíz familiar, es el grupo de “amigos de toda la vida” de este director el que lleva el peso narrativo de ‘Un volcán habitado’, pues son los audios y mensajes que estos amigos compartieron desde el minuto uno del inicio de la erupción los que acompañan a las imágenes de devastación del Cumbre Vieja.

“Entonces no les dijimos que íbamos a utilizar sus mensajes para la película, así fue todo más espontáneo”, explica por su parte Pantaleón, que detalla cómo él y Fuentes prepararon a toda prisa su equipo el mismo día que estalló el volcán para grabar aquel fenómeno de la naturaleza.

Un deseo desde “chicos”

Un deseo que ambos compartían desde “chicos”: Ver un volcán en erupción y que, pese a lo vivido “aún sigue en ellos”, pues al igual que la rosa no sería una rosa si sus espinas no picaran, un volcán no sería tan “hipnótico” sin su fuerza de destrucción. “Es la atracción del abismo, del poner un pie fuera del acantilado”, resume Pantaleón.

Precisamente, lo imprevisto de esta erupción hizo que más que buscar una película, esta “les buscara” a ellos. Se la encontraron.

Y, conforme pasaron los días, se dieron cuenta de que tenían que tratar lo que estaba sucediendo en La Palma desde una perspectiva diferente a la que estaban ofreciendo algunos medios de información.

Es por ello que el leitmotiv de esta cinta es que la amistad ayuda a sobrellevarlo todo. Una máxima, según comparten los cineastas, quienes también comparten un fuerte unión, que está “muy alejada del tratamiento amarillista y sensacionalista” que según creen se dio en algunos medios de la tragedia en La Palma.

“Los palmeros somos gente muy pachorra, pero eso no quita que no nos importe nada, porque es cierto que a mucha gente desde entonces se le ha borrado la sonrisa”, lamenta Fuentes.

Es por ello que tanto él como Pantaleón subrayan que ‘Un volcán habitado’ “no es una película de catástrofes; sino una sobre la amistad”.

De ahí que, con esta obra, ambos también hayan pretendido rendir su particular homenaje a los palmeros, especialmente a los que lo perdieron todo: “Más allá del dinero o tus plátanos hay gente que ya no podrá andar por las calles que les vieron crecer y eso ya no se recuperará”, sentencia Fuentes, para quien “el daño emocional” que abrió el volcán fue mucho más profundo que el material.