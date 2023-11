Valladolid (EFE).- El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha sostenido que el acuerdo político para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, presentado este jueves por el PSOE y Junts , es “impropio de partidos constitucionalistas”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), que sitúa el acuerdo como el inicio de una “dictadura”, Carriedo ha indicado que llama la atención que se haya suscrito fuera de España y que su contenido ha “comprado el argumentario separatista” y constata que la vía “unilateral” es ahora “bilateral” por sumarse el PSOE.

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, analiza el acuerdo de PSOE y Junts .EFE/ R. García

“Mal día para España y Castilla y León, pudiendo ser un buen día para Puigdemont y Sánchez”, ha indicado Carriedo, convencido de que “nunca siete votos habían costado tan caro”, en referencia al apoyo de los siete diputados de Junts para la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



En este sentido, Carriedo ha reconocido que ahora todo el mundo sabe “lo que ha conseguido Puigdemont”, pero “¿qué han conseguido los españoles y los ciudadanos de Castilla y León?”, se ha preguntado el portavoz, que ha lamentado que en este acuerdo “tan solo haya cesiones” a los independentistas y la única cesión de Puigdemont sean “siete votos”. “Ni tan siquiera una estabilidad en la legislatura”, ha añadido sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts .



Los servicios jurídicos ya estudian el acuerdo



Por otro lado, Fernández Carriedo ha avanzado que los servicios jurídicos de la Junta ya están trabajando en todos los informes preceptivos para estudiar el documento firmado hoy entre el PSOE y Junts, en la línea de lo anunciado en el consejo extraordinario del pasado sábado, donde el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco anunció que lo llevarían al Tribunal Constitucional.



Asimismo, el portavoz, que también es consejero de Economía y Hacienda, ha criticado que el documento firmado hable de financiación autonómica “sin consultar a todos los demás”, algo que “sí afecta y perjudica como españoles”.



Del mismo modo, desde Castilla y León, el Gobierno autonómico ha vuelto a pedir la comparecencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante la “excepcionalidad” que se pretende aprobar para una única Comunidad autónoma, Cataluña.



“Esto, de todas, todas, debe ser analizado”, ha insistido el portavoz preguntado si la Junta considera que este apartado del acuerdo puede ser anticonstitucional.



Sí que ha lamentado que en este órgano, el Gobierno posea el cincuenta por ciento del poder para aprobar iniciativas y el resto de las comunidades el cincuenta restante, por lo que “el Gobierno con el único apoyo de una Comunidad podría imponer a las 16 restantes y al resto de españoles lo firmado”, lo que es, en su opinión, “muy triste”.



Un acuerdo “profundamente injusto”



Por todo ello, desde la Junta de Castilla y León, su portavoz ha tildado el acuerdo entre PSOE y Junts de “profundamente injusto” y ha preguntado a los socialistas si piensan que los servicios que se prestan a los ciudadanos deben darse “en función de los impuestos que se pagan”, que es, a su juicio, lo que se plasma en este acuerdo.



El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), junto al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (2d), interviene este martes, durante el pleno de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid. EFE/ R.García

“Los impuestos no los pagan los territorios, sino las personas” y los servicios “se reciben en función de las necesidades sociales, no de los impuestos que se pagan”, ha insistido Carriedo, que ha lamentado cómo, con este pacto, parece que a los ciudadanos se les pedirá “la declaración de la renta” y no “la tarjeta sanitaria” cuando requieran de un servicio médico, ha apostillado.



Mañueco lo ve “infame y vergonzoso”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha sostenido este jueves que “la desigualdad y la impunidad son los cimientos sobre los que se levanta un acuerdo infame y vergonzoso”, en referencia al presentado hoy por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.



A través de la red social X (antes Twitter), Mañueco ha posteado: “Pedro Sánchez ha pagado un precio demasiado alto para mantenerse atornillado al sillón de La Moncloa. La desigualdad y la impunidad son los cimientos sobre los que se levanta un acuerdo infame y vergonzoso”.



Y ha insistido en que “desde Castilla y León” recurrirán “ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía para defender la igualdad de todos los españoles”.

Gallardo llama a la “resistencia civil”



El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha llamado este jueves a la “resistencia civil frente a los golpistas” y ha pedido a la población que “apaguen” sus televisiones y “salgan a las calles”.

“Es el momento de poner los principios por delante de la comodidad personal”, ha escrito en sus redes sociales el líder de Vox en la Comunidad, después de que en la protesta de ayer frente a la sede del PSOE, que él mismo encabezó, reuniera a poco más de 150 personas.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo (c) durante la manifestación contra la amnistía celebrada este miércoles frente a la sede del PSOE en Valladolid. EFE/ Fernando Sanz

“Esta es nuestra tierra y hay que defenderla”, ha apostillado García-Gallardo en su mensaje.

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta también ha mandado, en otra publicación en X un mensaje de apoyo para el fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras y toda su familia después del intento de asesinato que ha sufrido hoy en Madrid.

“Que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley. Mi más rotunda condena al intento de asesinato. Mientras tanto, todo mi cariño y mi apoyo para que te recuperes lo antes posible”, ha zanjado.EFE