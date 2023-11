Valladolid (EFE).- La nueva sociedad de la longevidad, que incluye a todos los mayores de 50 años, ofrece nuevas oportunidades empresariales, para el empleo e incluso para que no caiga la demografía, por lo que lejos de verse como una carga o un problema debe entenderse como una “suerte”: en Castilla y León su impacto económico supone el 23 por ciento del PIB y el mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo.



Es una de las principales conclusiones del primero de los informes que sobre longevidad ha realizado el Consejo de Económico y Social de Castilla y León a iniciativa propia, presentado este jueves, sobre ese nuevo contexto de la economía de la longevidad, derivada del aumento de la esperanza de vida, la más larga de la historia, que “no debe verse como un problema” sino como una oportunidad, según el presidente de este órgano autonómico, Enrique Cabero.

Longevidad y envejecimiento

No es lo mismo longevidad que envejecimiento, que está vinculado no con que haya muchas personas mayores sino con que no haya más personas jóvenes, ha sostenido el presidente del CES, para quien es una “suerte” que Castilla y León tenga tantos mayores, lo que genera nuevas demandas de consumo, de prestación de servicios y también nuevas oportunidades para los jóvenes.

Su gasto generó 6.190 millones de ingresos fiscales: la mitad del presupuesto de CyL



El estudio, que se acompaña de un documento técnico realizado por la firma de análisis Oxford Economics, en colaboración con la Universidad de Salamanca, recoge que los 13.620 millones de euros que la población mayor de 50 años de Castilla y León, 1,1 millones en el 2021, generó con su actividad económica, tanto por su trabajo como por su gasto, equivalen al 23 por ciento del PIB de la Comunidad.



Ese 23 por ciento es inferior a la contribución al PIB de los mayores de 50 años en toda España, que un estudio de Oxford Economics de 2019 estimó en el 26 por ciento.



Y con ese gasto se facilitaron en la Comunidad 404.500 puestos de trabajo, que equivalen al 41 por ciento del empleo de la Comunidad en el 2021; y generó además 6.190 millones de euros en ingresos fiscales, el equivalente al 50 por ciento del presupuesto de Castilla y León para ese ejercicio.



Suponen el 39% del empleo total de Castilla y León



En 2021 un total de 379.800 personas mayores de 50 años estaban empleadas en Castilla y León, el 39% del empleo total, frente al 33 por ciento que suponen a nivel nacional, con las mujeres con menor oportunidad de tener un trabajo en todos los grupos de edad de mayores de 50 años.



El estudio incide en que los mayores de 50 años representaban casi la mitad de la mano de obra en los sectores de la agricultura, la administración pública y la construcción.

Los ingresos medios anuales aumentaron para los trabajadores de más edad, lo que implica una mayor productividad; y además son los trabajadores mayores de 50 años los más proclives a asistir a cursos de formación relacionados con el trabajo que los más jóvenes y, de todos los grupos de edad, la cohorte de mayores de 65 años tenía más probabilidades de estar empleada en ocupaciones altamente cualificadas, factores que favorecieron el aumento de la productividad.



El 65% del gasto de los hogares



El estudio técnico recoge que los hogares con residentes mayores de 50 años gastaron unos 17.800 millones de euros en 2021, es decir, unos 16.800 euros per cápita, frente a una media de 13.100 euros de los residentes de entre 25 y 49 años. La mayor proporción del gasto de los mayores de 50 años se destinó a la vivienda, los servicios públicos y el combustible, con más de un tercio del gasto.



El turismo de los mayores de 50: 4,9 millones visitaron CyL



También analiza el informe técnico el turismo de los mayores de 50 años, que recoge que la Comunidad recibió en el 2021 un total de 4,9 millones de turistas nacionales de más de esa edad, que aportaron 750 millones al PIB regional, con lo que se soportaron 29.000 empleos y se generaron 350 millones vía impuestos.



Y los visitantes internacionales mayores de 50 años gastaron 125 millones de euros en 2021 en Castilla y León, con una media de 483 euros cada uno; de forma que como resultado, ese grupo tuvo una contribución total al PIB de 111 millones de euros; su gasto también mantuvo 4.320 puestos de trabajo y generó más de 50 millones de euros en ingresos fiscales.



Romper estereotipos sobre las personas mayores



El CES incluye al final de su informe conclusiones y recomendaciones como que se incrementen los esfuerzos para fomentar la sensibilización social que genere una fractura de los estereotipos sobre las personas mayores, de modo que se eduque y se enseñen los valores intrínsecos de esas personas y no solo se tenga en cuenta su valoración funcional.



El presidente del CES ha insistido en que el informe cambia el foco y el modo en el que se debe afrontar la longevidad en una sociedad que tiene que ser intergeneracional y que debe saber aprovechar las oportunidades que ofrecen esos mayores de 50 años, también a los jóvenes, en cuanto a nuevos empleos en cuidados, cultura o servicios.



Convivir el talento senior con el junior en las empresas



Desde la CEOE autonómica, que forma parte del CES, su secretaria general, Teresa Cetulio, ha incidido en el aporte de competitividad de los mayores de 50 a las empresas y en que han de convivir ese talento senior de personas con altas competencia, con el junior.



Y desde los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, que integran el CES, se ha lamentado la reducción de programas de políticas activas de empleo para los mayores de 55 años o las ayudas para facilitar el acceso a la jubilación a los despedidos por ERE, o que se tenga en cuenta el enfoque de género para reducir la brecha salarial y que las mujeres cuando cobren una pensión puedan tener las mismas posibilidades de ocio y turismo.



Los autores del estudio han incidido en que se ha usado una metodología homologable con la utilizada en la UE o EEUU.



Lejos de generar gasto generan riqueza



Y desde el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, el CENIE, que ha colaborado en el estudio, uno de sus investigadores y catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, Pablo Muñoz, ha insistido en esa idea de que esa sociedad de la longevidad lejos de ser un gasto “genera riqueza” en la economía, con contribución además en la competitividad empresarial, por lo que son trabajadores con los que hay que seguir contando.



En Suecia, el 20 por ciento de los mayores de 65 años siguen trabajando en las empresas de ese país, aquí se está entre el 5 o 5,4 por ciento, ha añadido Muñoz.



Y el catedrático de Economía y director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González, ha incidido en esa importancia de los senior en todos los niveles y dentro de la realidad demográfica, con unos resultados que podrán ser comparados y contextualizados. EFE