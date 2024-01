La Arandina, ante el sueño Real: “Ilusión pura y dura”

Aranda de Duero (Burgos) (EFE).- El entrenador de la Arandina CF, Álex Izquierdo, ha reconocido este jueves que el encuentro de la Copa del Rey que les enfrentará el sábado al Real Madrid es mucho más que un partido de fútbol, ya que, en su opinión, es “ilusión pura y dura en su máxima expresión, un partido con el que todos los que componemos el club hemos soñado en algún momento”.



En la rueda de prensa previa al que en Aranda de Duero (Burgos) se considera el partido más importante de la historia del club, Izquierdo ha incidido en que la ilusión no se percibe sólo en el entorno deportivo, sino en toda la ciudad, pero ha negado que haya nervios, sino “algo muy especial para todos”.



La Arandina CF ha puesto a la venta alrededor de 10.000 entradas para asistir al partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que le enfrentará al Real Madrid. EFE/ Paco Santamaría

Al margen de las consideraciones anímicas, el míster ha reconocido que no es un encuentro sencillo de preparar porque los contextos de partidos son muy diferentes y, en consecuencia, hay parámetros del juego que no se pueden hacer extensibles a este tipo de enfrentamientos.



Además, ha puesto el acento en que, independientemente de la alineación que saque, el Real Madrid será un equipo con mucho nivel y con la mentalidad de ganar todas las competiciones.



Sin entrar en grandes detalles, ha apuntado que han intentado conocer qué tendrán que contrarrestar al Real Madrid, su caudal y potencial colectivo. “Vamos a intentar buscar esas pequeñas líneas de fisura que pueda tener, porque si solo nos dedicamos a contrarrestar, el partido se nos puede hacer largo”, ha explicado.



El entrenador ha advertido de que los integrantes de la Arandina quieren disfrutar compitiendo y para eso tienen que intentar amenazarles, hacerles daño en los pocos momentos en que se les permita.



Para hacer efectivo este planteamiento cuenta con toda la plantilla, excepto Dieguito y Gonzalo, cuyas lesiones requieren más tiempo de cura. “Es un tópico, pero esta semana no le duele nada a nadie. Todos los jugadores están disponibles”, ha bromeado.



La Arandina, a seguir la racha

Reconociendo que el favorito de este encuentro es el Real Madrid, Izquierdo ha querido soñar y, en este sentido, ha recordado que en dos ocasiones anteriormente han accedido a las instalaciones de su principal patrocinador, Pascual, cuando se consiguió el ascenso de categoría frente al Astorga, y en la eliminatoria que ganaron ante el Cádiz.



Los jugadores de la Arandina celebran su victoria ante el Cádiz al final del partido de segunda ronda de la Copa del Rey. EFE/Paco Santamaría

“Vamos a ver si no hay dos sin tres. Tenemos que intentar hacer de la noche de Reyes, que siempre es mágica, y ver si le ponemos la guinda, con lo que sería una sorpresa”, ha señalado.



No obstante, ha subrayado que desde que retomaron los entrenamientos la semana pasada, éstos han ido marcados en un doble foco: preparar con la mayor ilusión posible el partido de Copa y, por otro lado, no dejar de lado la vuelta a una competición liguera en la que no atraviesan sus mejores momentos, ya que son colistas de su grupo de Segunda RFEF.



“El próximo miércoles ya volvemos a la Liga y somos conscientes de que ahí tenemos que dar la vuelta a la partida”, ha aseverado, confiando en que este encuentro sirva también para generar afición.EFE