Valladolid (EFE).- Las escasas nieves acumuladas y las altas temperaturas han aguado el inicio de la temporada de esquí en las cuatro estaciones gestionadas desde Castilla y León -San Isidro y Leitariegos (León), La Covatilla (Salamanca) y La Pinilla (Segovia)-, que buscan diversificar su oferta ante los cada vez más cortos periodos esquiables.



Iniciada el pasado 11 de enero, la temporada de esquí se ha visto interrumpida en las estaciones castellanoleonesas, que este fin de semana permanecerá cerradas por la escasez de nieve y la incapacidad para fabricarla, que se ha vuelto cada vez menos rentable, como informan sus gestores a la Agencia EFE.

Un hombre hace travesía en una estación de esquí. EFE/Mariscal/ARCHIVO



En León, el responsable del área de Turismo en la Diputación, de quien dependen las estaciones de esquí, Octavio González, ha explicado a EFE que la temporada ha empezado este año con retraso y apenas lleva abierta quince días cuando ya se vaticina que este fin de semana no se podrá esquiar por falta de nieve.



“Aunque se está tratando de fabricar nieve artificial es posible que hasta que no vuelva a nevar no se pueda retomar la práctica del esquí”, ha explicado.

El calor hace inviable fabricar nieve



Mientras, en La Covatilla (Béjar), la concejala de Turismo y delegada de la estación de esquí salmantina, Purificación Pozo, ha explicado a EFE que el calor ha hecho inviable fabricar nieve, ya que se requiere de una temperatura ambiente estable de unos dos grados negativos.



Una “pena”, según la delegada, ya que el fin de semana pasado hubo en la estación más de 2.000 turistas, que no podrán acudir de nuevo a las instalaciones por la ausencia de nieve.

Imagen de la estación de esquí de La Covatilla (Salamanca). EFE/Carlos García/ARCHIVO



Esto ha provocado también que se haya decidido, en acuerdo con la Diputación de Salamanca, posponer la llegada de alumnos de los colegios, porque el próximo fin de semana habrá también temperaturas altas.



Ya en Segovia, en la estación de La Pinilla la presente temporada solo ha permitido abrir las instalaciones cuatro días, del 11 de enero al 14, y las perspectivas, en palabras de uno de los socios que gestionan la estación, Raúl Gómez, no son “nada halagüeñas”.



“Sin temperatura no se puede hacer nieve. No es viable”, ha incidido Gómez, que ha lamentado que, en estos momento, “todo parece estar en contra” esta temporada, ya que en la pasada consiguieron encadenar ocho semanas buenas, entre enero y marzo, algo que no prevén este año.



Reinventarse o morir



Aunque las cuatro estaciones están convencidas de que el esquí seguirá siendo su modelo de negocio principal a corto plazo, todas ellas tienen claro que su futuro también pasa por diversificar su oferta y adaptarse a la cada vez más frecuente escasez de nieve en sus instalaciones por el cambio climático.

Varias personas en la estación Invernal de San Isidro (León). EFE/J. Casares/ARCHIVO



En León, por ejemplo, desde la Diputación ha recalcado que “el cambio climático es un hecho y que cada año que pasa es más difícil que las temporadas sean normales”.



“Llevamos tiempo estudiando diversas alternativas más allá de que haya nieve o no para aprovechar unas infraestructuras ya construidas”, ha señalado González.



Al respecto, ha precisado que aunque no es algo que se vaya a hacer de un año para otro ya hay diversos estudios de actividades como la prácticas del esquí en pistas sin nieve.

Descensos en bici



Mientras, en La Pinilla (Segovia), Gómez explica que ya desde esta temporada han dado un “nuevo planteamiento” a sus pistas, que son “más verdes” y también ofrecen alternativas al esquí, como descensos en bici u otras actividades, como turismo gastronómico o eventos musicales como el organizado este pasado fin de semana, que congregó a unas 4.000 personas.



Algo similar han planificado en La Covatilla, donde, a la espera de que se pueda esquiar, abrirán otros servicios, como la ruta turística en telesilla y una segunda cafetería que está a más altura. EFE