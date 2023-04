El juicio por fraude fiscal a Shakira: 12 sesiones desde el 20 de noviembre

Barcelona (EFE).- La Audiencia de Barcelona juzgará a partir del próximo 20 de noviembre a la cantante colombiana Shakira, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en un juicio que se prolongará durante doce sesiones y en el que inicialmente está prevista una lista de unos 200 testigos.Según han informado fuentes jurídicas, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha dictado una resolución en la que fija los días 20, 22, 23, 28, 29, y 30 de noviembre y 4, 5, 11, 12, 13 y 14 de diciembre para el juicio a Shakira, fechas que están sujetas a posibles cambios de agenda de última hora. También podría acortarse el juicio a la artista, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda pública, si a última hora alcanza un pacto con las acusaciones -el ministerio público y la Abogacía del Estado- para aceptar una rebaja de condena a cambio de reconocer el fraude. El motivo de que se hayan señalado doce sesiones para el juicio contra Isabel Mebarak Shakira es el gran número de testigos propuestos por las partes: un centenar la Abogacía del Estado, unos 30 la Fiscalía y 60 la Defensa.El presidente de la sala, José Manuel del Amo, ha planteado a las partes si les sería posible reducir el número de testigos propuestos, lo que acusaciones y defensas están dispuestos a estudiar con el fin de agilizar el juicio. Del Amo también ha propuesto que Shakira, que reside en Miami desde principios de este mes tras separarse del exjugador del FC Gerard Piqué, asista a su juicio únicamente en la sesión en que esté prevista su declaración y en la última jornada de la vista oral, en que el acusado tiene derecho a pronunciar un alegato final.De hecho, es el mismo magistrado que el pasado mes de octubre permitió al futbolista Neymar da Silva ausentarse en las sesiones del juicio por presuntas irregularidades en su traspaso al Barça, con la excepción del día de su declaración y la última sesión de la vista, para que pudiera regresar a Francia, donde juega en el París Saint Germain. La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones para la cantante, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.Por el contrario, su defensa alega que no fijó su residencia en España hasta el año 2014 e incide en que, desde 2011, la cantante ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo. La artista colombiana rechazó el pasado mes de junio una oferta de la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitara el juicio, lo que no impide que su defensa pueda seguir negociando un pacto con las acusaciones en los próximos meses, que debería formalizarse en un breve juicio ante la Audiencia de Barcelona.