La investidura de Sánchez evidencia las diferencias entre ERC y Junts en el debate catalán

Barcelona (EFE).- ERC y Junts han evidenciado de nuevo sus diferencias respecto a qué precio debería poner el independentismo a una eventual investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en un tenso debate entre candidatos catalanes marcado por los reproches cruzados, pero especialmente hacia PP y Vox.TV3 y Catalunya Ràdio han organizado hoy el debate entre cabezas de lista catalanes, con Gabriel Rufián (ERC), Meritxell Batet (PSC), Miriam Nogueras (Junts), Roger Montañola (PDeCAT-Espai CiU), Aina Vidal (Sumar En Comú Podem), Nacho Martín Blanco (PP), Albert Botran (CUP) y Juan José Aizcorbe (Vox). Pese a que el debate a ocho ha tenido cuatro bloques, dos de ellos (situación política en Cataluña y pactos poselectorales) han estado centrados en el escenario que se abrirá tras las elecciones generales del 23J y, sobre todo, en cómo debe actuar el independentismo.EL “PRECIO” PARA INVESTIR A SÁNCHEZLa candidata de JxCat, Míriam Nogueras, ha lanzado una propuesta directa a ERC hasta en dos ocasiones: no investir a ningún presidente del Gobierno si no transfiere las competencias a Cataluña para hacer un referéndum acordado sobre la independencia.Pero el candidato republicano Gabriel Rufián no ha recogido el guante y, pidiéndole dejar las “frases vacías”, ha apostado por hablar también de infraestructuras, servicios, lengua o escuela. “No soy tu adversario”, ha repetido en diversas ocasiones.Botran (CUP) ha apostado por “volver a situar” a Cataluña en 2017 “con movilización” en las calles, muy lejos de la postura de Montañola (PDeCAT-Espai Ciu), dispuesto a conversar con PSOE y PP, recuperando el histórico “peix al cove” (pájaro en mano) convergente.Pero tanto Batet (PSC) como Martín Blanco (PP) han dejado claro que no habrá un referéndum de autodeterminación; y la socialista ha defendido que se haya recuperado la convivencia en Cataluña, algo que ha indignado a la CUP: “Si tan pacificados estamos, ¿por qué han infiltrado a policía en la cama de un militante nuestro?”. UNA PREGUNTA INICIAL DE CANDIDATO A CANDIDATOEl debate había arrancado con una pregunta formulada, por sorteo, de un candidato a otro, que ha dejado ya anécdotas en los primeros minutos, como cuando Nogueras ha ninguneado a Vox negándose a preguntar o cuando Rufián ha obsequiado con dos ejemplares de la revista infantil “Camacuc” a PP y Vox, lo que ha provocado un rifirrafe con Martín Blanco. “A mí nadie me dará lecciones de respeto al catalán”, ha dicho el candidato popular, devolviéndole la revista.Pero también ha generado algunos primeros titulares: la candidata del PSC se ha comprometido a abordar “con urgencia” la reforma de la financiación de las autonomías en la próxima legislatura, al ser preguntada al respecto por el candidato del PDeCAT-Espai Ciu.CHOQUES PERSONALES ENTRE LOS CANDIDATOSLa tensión ha aflorado en muchos momentos, hasta el punto que varios candidatos se han lanzado reproches de carácter personal e incluso la moderadora ha llegado a dejar claro que no permitiría “gritos” en el debate ante las continuas interrupciones.Uno de esos momentos ha sido cuando Montañola ha reprochado al candidato del PP que “hace cuatro días” fuera diputado de CS y que cambiara de partido para conservar la “paguita”; Martín Blanco le ha respondido: “Tú hace cuatros días eras separatista”.”Esto te va encantar, cariño”, le ha dicho sarcásticamente Vidal a Nogueras en otro instante, cuando afeaba la postura de Junts sobre la reforma laboral, un comentario que ha contrariado visiblemente a esa candidata. VOX INDIGNA A OTROS CANDIDATOSDiversas intervenciones de Aizcorbe han indignado en distintas partes del debate a los demás candidatos, como cuando el candidato de Vox ha defendido “volver a la ley natural” de las familias tradicionales, al hablar de la inmigración en Cataluña o incluso al sugerir un “adelgazamiento” de partidos políticos.”Es usted un fascista”, ha espetado Rufián a Aizcorbe, que también ha sido afeado por Montañola (“Hay familias de todos tipos”), Vidal (“Racista”; “PP y Vox son un peligro público”), o Botran, que ha acusado a Vox de “atentar hace años contra librerías”, a lo que Aizcorbe le ha señalado, afirmando: “Eso tú”.QUEJAS SOBRE EL REPARTO DEL TIEMPOAunque los cronómetros del debate se han igualado a lo largo de la noche, la intensidad del primer bloque ha llevado a que el candidato popular PP fuera el más interpelado y el que acumulara más tiempo de intervención (5:27), más del doble que el último, Botran (2:28).Éste se las ha tenido con la presentadora, Ariadna Oltra, cuando ésta ha cambiado al bloque de economía y no le ha dejado hablar sobre la situación del catalán, e incluso ha tenido que quitarle la palabra ante su insistencia; Martín Blanco ha aprovechado para bromear sobre la diferencia de minutos: “Como resultado electoral no estaría mal”.