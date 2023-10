La Fundacion Montserrat Caballé impulsa un museo en Barcelona dedicado a su figura

Irene DalmasesBarcelona (EFE).- El legado de Montserrat Caballé sigue vivo al cumplirse mañana cinco años de su muerte, como lo demuestran sus admiradores en las redes sociales o las actividades de su fundación, que espera que las administraciones públicas hagan realidad el sueño de la soprano de tener un museo en Barcelona.En declaraciones a EFE, la presidenta y directora general de la Fundación Montserrat Caballé, Montserrat Caballé Claus, ha destacado que uno de los últimos deseos de la soprano era que Barcelona, ciudad donde nació el 12 de abril de 1933 y donde falleció el 6 de octubre de 2018, albergara un museo con sus pertenencias. Su familia, la misma fundación y muchos de sus amigos esperan ahora que las diferentes administraciones pongan hilo a la aguja para poder empezar a diseñar este equipamiento en Barcelona. Caballé Claus ha señalado, en este sentido, que están a la espera de que “la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación nos hagan caso, después de un tiempo reclamándolo”. Entiende que crear un museo “es algo costoso, grande y tampoco pretendemos que sea inmediato, pero sí que nos gustaría empezarlo a hablar entre todos, porque hay otras ciudades interesadas, pero queremos que sea Barcelona la sede y sabemos que hay edificios disponibles”. “Tenemos todo su legado -ha precisado- y lo que no haremos nunca, ni por necesidad, será subastar nada, porque lo que Montserrat tenía pertenece a la familia, pero ahora nos gustaría que lo pudieran disfrutar sus seguidores”.Un museo en el centro y una callePreguntada sobre si hay alguna ubicación para el museo en la que piensen especialmente, Montserrat Caballé ha indicado que les gustaría que fuera céntrica “para que hubiera facilidad de acceso, tanto de personas del país, como de extranjeros, algunos de los cuales seguramente se desplazarían a la ciudad expresamente para visitar el nuevo centro”.En cuanto a la posibilidad de contar con una calle con su nombre en la capital catalana, la presidenta de la Fundación ha indicado que por ley no se puede hacer hasta que transcurran cinco años desde la muerte, un período que se cumple mañana, con lo que “espero que este proyecto ahora esté ya en marcha”. En las últimas semanas, a raíz de la subasta del manuscrito original de la canción “Barcelona”, de Freddie Mercury, en Sotheby’s, han surgido propuestas de colocar una placa en la zona de la plaza Glòries, con los nombres de Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Sin embargo, Montserrat Caballé Claus cree, “y esto es una opinión personal, que se merece una calle, una plaza o una avenida, más que una placa recordatoria, porque fue, no sólo una de las más grandes en el mundo de la lírica, sino que es alguien que ha quedado para la historia”.A la vez, ha remarcado que Montserrat Caballé “llevó Cataluña alrededor del mundo, su primer disco fue sobre las canciones de Toldrà, era barcelonesa y llevó el nombre de la ciudad a todo el mundo”.Por otra parte, el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, propuso en abril pasado que la estación de ferrocarril de Sants se rebautizara con el nombre de Caballé. En cuanto al Concurso Internacional de Canto que impulsa la Fundación, tiene claro que debe continuar porque el gran sueño de la soprano fue que se debía continuar apoyando a las jóvenes generaciones para que acaben debutando en los grandes teatros de todo el mundo.Gracias a este concurso, figuras de primer orden en la actualidad, como Pene Pati o Pretty Yende, pudieron ser más conocidas. “Viendo el panorama actual -apunta Caballé Claus- tenemos claro que habrá grandes cantantes porque hay mucho talento y aquí mismo hay bastantes de ellos, aunque quizá les falta que les den oportunidades para debutar”. Además, en este 2023, en el que Montserrat Caballé hubiera cumplido los noventa años, la Fundación ha presentado sus primeras ‘clases magistrales’ con el tenor Josep Carreras impartiéndolas hace unos días. Montserrat Caballé Claus ha destacado que estas clases “han sido un éxito, con los jóvenes participantes disfrutando mucho con Carreras y él, encantado de poder estar allí con ellos”. La Fundación Montserrat Caballé prevé, igualmente, organizar un concierto de Navidad para conmemorar el noventa aniversario del nacimiento de la soprano.