El Fiscal Superior de Cataluña sobre la amnistía: “Hablar de futuribles no me corresponde”

Barcelona (EFE).- El Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha subrayado este jueves que todavía no se ha aprobado la ley de amnistía registrada en el Congreso por el PSOE fruto del pacto con los partidos independentistas, por lo que ha manifestado: “Hablar de futuribles no me corresponde”.

Durante su intervención esta mañana para la presentar la memoria del ministerio público correspondiente al año 2022 ante la comisión de Justicia del Parlament, Bañeres ha evitado dar su opinión sobre la amnistía y ha recordado que los fiscales están “para promover la defensa de la legalidad”.

“No se bien qué decir, porque nosotros estamos para promover la defensa de la legalidad, y de momento, que yo sepa, no se ha aprobado ninguna ley de amnistía”, ha subrayado Bañeres como respuesta a las intervenciones hechas previamente por diputados de varios grupos parlamentarios.

Sobre las manifestaciones de algunas asociaciones de jueces o fiscales -mayoritariamente en contra de la futura amnistía-, ha afirmado que sus afirmaciones son “extramuros” de la Fiscalía, y que el ministerio público fija su posición “a través de sus órganos, y son los que son”.

Bañeres ha indicado que los posicionamientos del ministerio público se abordan, con debate, en la Juntas de Fiscalía, o cuando son “cosas de más arriba”, en la Junta de Fiscales del Supremo, y el Consejo Fiscal.

“Y por último, como digo, la última palabra, que la tiene el Fiscal General del Estado”, ha añadido.