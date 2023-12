Illa insta al Govern a cumplir los presupuestos y avisa: “A mí no me engañan dos veces”

Barcelona (EFE).- El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha exigido al Govern que cumpla con los compromisos del pacto presupuestario de 2023, como condición indispensable para negociar las cuentas del año que viene, y ha advertido: “A mí no me engañan dos veces”.

En una entrevista con EFE, el también jefe de la oposición en Cataluña ha enfatizado que “no habrá presupuestos en 2024 con los votos del PSC si no se cumplen los acuerdos” alcanzados en el anterior pacto presupuestario, una postura que, según ha dicho, ha trasladado en privado con esta misma “claridad” a dirigentes de ERC.

“No perderé la credibilidad con esto”, ha aseverado Illa, antes de advertir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que “los acuerdos tienen que cumplirse”: “El presidente Aragonès sabrá lo que hace, yo no voy a ser quien ponga en duda su credibilidad, llegamos a unos acuerdos y se tienen que cumplir. Hasta que esto no ocurra, no entraremos a negociar los eventuales presupuestos de 2024”.

Compromisos del último acuerdo presupuestario

Los socialistas insisten en que no abordarán con el Govern los presupuestos de la Generalitat para 2024 si no se cumplen los compromisos del último acuerdo presupuestario relativos a tres grandes proyectos: la Ronda Norte (B-40), el macrocomplejo de ocio Hard Rock y el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, durante una entrevista con EFE. EFE/Toni Albir

En cuanto a la B-40, en el primer trimestre de 2023 la Generalitat y el Ministerio de Transportes tenían que cerrar el convenio para llevar a cabo la actuación, que todavía no se ha firmado, aunque el Ministerio ultima una modificación legal para desbloquearlo, mientras que en el caso del Hard Rock el compromiso era aprobar en la primera mitad del año el Plan Director Urbanístico del proyecto, pero sigue pendiente un informe medioambiental preceptivo.

El acuerdo sobre el Aeropuerto de Barcelona es el único de los tres en el que todavía no se han incumplido los plazos: la Generalitat tiene hasta fin de año para acordar con el Gobierno una comisión técnica para encarar cómo puede “ganar capacidad” la infraestructura.

“Podemos entender que haya algún retraso con algunas cosas. Estamos dispuestos a recibir explicaciones al respecto y a ser comprensivos. A lo que no estamos dispuestos es a que se acuerden cosas y no se cumplan”, ha recalcado el líder de los socialistas catalanes.

“Supongo que Aragonès sabía lo que firmaba”

Esta semana, el conseller de Acción Climática, David Mascort, ha fiado el proyecto del Hard Rock al resultado del informe medioambiental que ultima su departamento y ha avisado de que, “si no se cumplen las condiciones, no se podrá hacer”.

Sobre si el PSC seguirá reclamando la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock incluso si el informe medioambiental pendiente es desfavorable, ha respondido: “Supongo que el presidente Aragonès estaba informado de lo que firmaba y qué suponía”.

Illa también ha negado un posible intercambio de apoyos entre los socialistas y ERC para aprobar las cuentas catalanas y los Presupuestos Generales del Estado: “El PSC no mezcla libretas”.

“Diligencia” ante la sequía

Ante la grave situación de sequía que vive Cataluña, que está cerca de declarar la fase de emergencia si no se revierte la escasez de lluvias, ha asegurado que el PSC no “entorpecerá” al Govern y apoyará las medidas pertinentes, como la posible llegada de barcos que traigan agua.

“Hay que tomar las medidas que haya que tomar, por duras que sean, pero tampoco hay que sobreactuar, ni quedarse corto por miedo a decidir”, ha subrayado, antes de instar a actuar con “celeridad” para llevar a cabo obras de infraestructuras para combatir la sequía.

Illa ha reclamado al Govern que aplique “criterios de emergencia en la contratación” y sea “diligente y rápido en ejecutar obras”, al tiempo que ha lamentado que vaya “arrastrando los pies” en muchas inversiones.