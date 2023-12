El cantante Al Bano afirma a los ochenta años que empieza “otra vez”, en referencia a su nueva gira

Barcelona (EFE).- Afirma el cantante Al Bano que no tiene vicios, que su droga es la vida, la naturaleza, la música y que a sus ochenta años, cumplidos el pasado mes de mayo, empieza “otra vez”, en referencia a la gira E la mia vita, que en marzo del próximo año le llevará a Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y A Coruña.Ataviado con su sempiterno sombrero panamá, pañuelo al cuello y feliz de estar de nuevo en España, el italiano ha presentado este viernes en Barcelona su nueva gira, de la que no ha querido avanzar apenas nada, porque quiere ofrecerla a su público “como un regalo de Navidad”. Sin embargo, sí ha desvelado que en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el día 18 de marzo, tendrá algún toque andaluz; en el Teatro Coliseum de Barcelona, al día siguiente, habrá alguna referencia catalana; mientras que en el Teatro Real, en Madrid, el día 22, hará lo propio con respecto a la ciudad, igual que en el Palacio de Congresos de Valencia, el 23, y en el Palacio de la Ópera en A Coruña el 24 de marzo. Aunque no ha ahondado en ello, su público podrá escuchar desde sus primeros grandes éxitos, como ‘Nel Sole’, ‘Sharazán’, ‘Nostalgia canaglia’ o ‘Felicitá’, a los últimos temas de una carrera de 58 años e incluso alguno nuevo que acaba de grabar y que todavía no ha publicado.Preguntado sobre si se trata de su gira de despedida, ha respondido: “¡Qué dices! Empiezo otra vez”, en un momento en el que tiene cuatro veces veinte años, según ha remarcado, y con “mucho, mucho, mucho por hacer entre películas, televisión y giras”, sin olvidar que en septiembre ofrecerá en Bucarest un recital junto con su amigo Josep Carreras. En un perfecto español, ha considerado que su vida “ha sido muy interesante, me ha dado más de lo que buscaba”, sin rehuir que ha tenido buenos y malos momentos, pero “lo importante es saber navegar en un mar de tempestad” y ha subrayado que todavía es “muy temprano para hacer balance, eso se hace con un pie en la tumba”. Ha bromeado con que de 1971 a 1985 estuvo “más en España que un español” porque le gusta el temperamento de sus ciudadanos, “su manera de vivir, la cultura, la humanidad que me encontraba viajando por sus carreteras”.Sin embargo, su último concierto en el país fue en el Festival de Peralada (Girona), cuando celebró su 25 aniversario, junto “a la grande Montserrat Caballé, alguien inolvidable”. Desde octubre, y prácticamente hasta ahora, ha girado de Australia a Uzbekistán, con paradas en Mongolia o Letonia, con “conciertos increíbles”. “Nunca ha habido una temporada de calma en mi vida”, ha apostillado. Sin embargo, hay un país al que ahora no va, Rusia, después de haberlo hecho mucho antes, por la guerra con Ucrania.El cantante se ha mostrado muy enfadado porque “ahora hay una agresión con armas, entre unos y otros, algo que no tiene que existir”, con madres en los dos países que han perdido a sus hijos. Aunque ha dicho que conoció “al Putin más occidental de los rusos”, ahora “hemos defendido ¿qué cosa? ¿o sólo la guerra?. Lo que no se ha defendido es la paz, la mejor arma que Dios nos ha dado, que es la inteligencia”. “La experiencia de la Segunda Guerra Mundial no ha servido de nada, con casi cincuenta millones de muertos. Para muchos, la vida no vale nada”, ha enfatizado.Tras afirmar que ha sido “una experiencia bella cantar en catalán” para el programa La Marató de TV3, que se ofrecerá el próximo día 17, ha bromeado con que incluso le han dicho que “parezco catalán”.Cómodo con todas las canciones que ha escrito e interpretado porque todas ellas “son una página de mi vida”, se ha mostrado contento de haber podido actuar a lo largo de su carrera con artistas españoles como Montserrat Caballé, Paco de Lucía o Julio Iglesias -en Estambul-, y ha aseverado que la música “es también un arma inteligente, con un gran poder muchas veces”.Por otra parte, ha rememorado su audiencia de hace un mes, durante media hora, con el papa Francisco, del que ha dicho que es “la reencarnación de San Francisco”, y al que volverá a ver este fin de semana, puesto que actuará en el tradicional concierto de Navidad que se celebra cada año en el Vaticano. Preguntado sobre qué es para él la felicidad en este final de 2023, ha respondido, ayudándose de sus manos, que es “como una anguila, no existe, depende de tu cabeza. Es un elemento que está en la caja fuerte del propio ego. Tienes que buscarlo, encontrarlo. Lo más interesante es la fase de la serenidad, de la que llega la felicidad, la fantasía”.El artista, con 26 discos de oro, ocho de platino y más de 160 millones de discos vendidos en todo el mundo, se ha despedido regalando a los periodistas su particular versión de ‘Adiós con el corazón’.