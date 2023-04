Wet Dress Rehearsal ✅

MIURA 1 ha superado con éxito el ensayo de carga completa de propelentes con reloj hasta T0. Estamos un paso más cerca del lanzamiento🚀



MIURA 1 has successfully completed the full propellant loading test up to T0. We're one step closer to launch🚀 pic.twitter.com/FgBVwfVuRZ