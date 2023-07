Nueva York (EFE).- Google presentó a algunos de los principales medios de EE. UU. -como The New York Times (NYT), The Washington Post y la compañía propietaria de The Wall Street Journal- una herramienta que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para escribir noticias llamada Genesis, según el NYT.

Esta nueva herramienta de IA generativa, que aún no ha sido presentada oficialmente por Google, según el diario, tiene el título provisional de Gnesis, y puede tomar información -como datos de eventos actuales- y generar artículos de noticias.

El objetivo de Google no sería que su herramienta tome el trabajo de un redactor, sino ayudar a los periodistas a que “mejore su trabajo y productividad”.

“En asociación con los editores de noticias, especialmente con los más pequeños, estamos en las primeras etapas de exploración de ideas para ofrecer potencialmente herramientas habilitadas para IA y así ayudar a los periodistas con su trabajo. Por ejemplo, las herramientas que funcionan IA podrían apoyar a los periodistas con opciones para titulares o diferentes estilos de escritura”, detalló la portavoz de Google, Jenn Crider en un comunicado que envió a varios medios.

Noticias y IA, una relación aún por explorar

Algunos ejecutivos que vieron el discurso de Google describieron a The New York Times el producto como “inquietante”.

Por su parte, un portavoz de News Corp, compañía que es dueña de The Wall Street Journal, dijo en un comunicado al NYT: “Tenemos una excelente relación con Google y apreciamos el compromiso a largo plazo de su director ejecutivo Sundar Pichai con el periodismo”.

Ya hace un tiempo que varios medios estadounidenses usan herramientas con IA para automatizar sus noticias, la agencia de noticias AP, por ejemplo, usa esta tecnología para redactar información sobre los resultados empresariales.

Por ahora, el mayor problema de los chatbots con IA -como ChatGPT de OpenAI, Bard de Google y Bing de Microsoft- es que en sus respuestas pueden dar información que no es cierta, error que se conoce por el nombre de “alucinaciones”.