REDIT Summit destaca el poder de la innovación en la “revolución industrial sostenible”

València, (EFE).- La segunda edición en València del REDIT Summit ha destacado la “capacidad de tracción” de la red de centros de innovación y su importancia en la “nueva revolución industrial” que se avecina, que será “sostenible” y en la que tendrá especial importancia la estrategia energética.



Así se ha considerado durante la inauguración del REDIT Summit, el evento de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana financiado por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) que ha tenido lugar este jueves en el auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic de València.



El evento, que el año pasado se celebró en Madrid, incluye ponencias de profesionales como la de Verónica Sanz, investigadora del Instituto de Física Corpuscular que ha trabajado en el experimento del Bosón de Higgs; el coronel David Álvarez, jefe del Regimiento de Transmisiones número 21, que tratará sobre las comunicaciones en la Antártida, y José Carmena, profesor de Ingeniería Eléctrica y Neurociencia en la Universidad de California–Berkeley.

“Ready to coneect”



Este año, con el lema ‘Ready to connect’ (listos para conectar), se busca “visibilizar los desafíos de colaboración y transformación tecnológica entre los agentes del sistema y las entidades”, y por ello se han programado ponencias en las que, bajo el lema ‘Ideas en acción’, grandes empresas como Grefusa, Biomecanics o Plastire, que han colaborado con institutos tecnológicos de REDIT, han presentado los proyectos que han llevado a cabo conjuntamente.



“REDIT Summit vuelve a València con tres objetivos: que todos aprendamos sobre el trabajo de REDIT, que nos divirtamos y nos inspiremos”, ha destacado el presidente de REDIT, Fernando Saludes, durante su intervención, en la que ha asegurado que el evento “se ha concebido con una visión global, la de sentar en una misma mesa a directivos que lideran iniciativas innovadoras de todo tipo por todo el mundo”.



En este sentido, ha asegurado que se pretende “poner en primer plano a las empresas y rebuscar a nivel mundial a personas excelentes con proyectos excelentes”, además de destacar la importancia de una red que gestionó en 2022 más de 2.500 proyectos de I+D+i, y que cuenta con más de 200 laboratorios y demostradores.



“El 60 % de las empresas que trabajan con algún centro tecnológico en España lo hace con un centro de REDIT”, ha destacado Saludes, que ha subrayado la “capacidad de tracción de la red”, que ha captado en un lustro 500 millones de financiación y ha generado once euros de impacto social por cada euro invertido.



Según Saludes, los centros de REDIT hablan “el lenguaje de los empresarios”: “En el ecosistema innovador, los empresarios, los tecnólogos y la administración covisionan y son capaces de abordar conjuntamente los retos de los sectores”.

Asimismo, el presidente de la red ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada y de la transferencia de conocimiento entre las universidades, los centros tecnológicos y las empresas.



“Estamos preparados; la red ha crecido hasta alcanzar los 2.000 profesionales de todas las especialidades y ese es el mayor activo y la mayor garantía de la capacidad de la red”, ha añadido.

Abordar desde la innovación el cambio climático

Con esa potencia, Saludes ha apostado por abordar desde la innovación la respuesta al cambio climático, que ha definido como algo “que va a afectar a nuestras vidas”, especialmente en un entorno incierto en el que innovar por el clima “es la única manera de adaptarse a los retos que vienen”.“Para poder resolver esas grandes temáticas tienes que apostar, tienes que invertir día a día pero con un retorno a medio o largo plazo”, ha considerado el presidente de REDIT, que ha concluido: “Tenemos la capacidad y el talento para poder hacerlo”.Durante la inauguración ha intervenido también el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, que ha considerado a REDIT “la joya de la corona para el desarrollo y la ejecución de la política industrial” y ha apostado por “conectarnos en colectivo, en persona y en sociedad”.Asimismo, ha destacado la necesidad de una política de reindustrialización de la Comunitat Valenciana que esté “muy volcada en el desarrollo de una estrategia energética común para los sectores económicos”.“Apostamos por una nueva revolución industrial muy basada en las energías sostenibles”, ha afirmado Carrrasco, para quien se debe “alinear la política energética con la política industrial”, sobre las bases del hidrógeno verde, el biogás y el desarrollo de la potencia solar en territorio valenciano.