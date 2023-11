Oropesa (Castellón), (EFE).- Cuando al 5G aún le queda más de un 75 % de su desarrollo, grandes empresas internacionales ya empiezan a avanzar como será la vida con un 6G, lo que traerá consigo, por ejemplo, hologramas con fines médicos, miles de drones volando sobre las ciudades o carreteras que controlen la velocidad de los vehículos.



Estas son solo algunas de las aplicaciones más probables que traerá el 6G (de hecho algunas son técnicamente posibles ya con 5G), según han puesto de manifiesto los expertos que han participado en los Diálogos EFE “Perspectivas de la IA Generativa, el Big Data y las redes 5G para las Telecomunicaciones”, un encuentro informativo organizado por EFE y GoHub Ventures, fondo inversor ligado a Global Omnium, para abordar las sinergias entre estas tecnologías y sobre el papel de las startups en su desarrollo.

Antes de 2026

El 6G, que multiplicará por diez la velocidad de transmisión de datos y permitirá la trasmisión de vídeo en altísima calidad con una latencia de 0,1 milisegundos, prácticamente en tiempo real, tiene inicialmente prevista su llegada para 2030, aunque las primeras aplicaciones podrían adelantarse a partir de 2026 fruto de la competencia entre China, Estados Unidos y Corea del Sur.



José Ignacio Ruiz, gerente de Portfolio de GoHub Ventures, fondo especializado en soluciones de software para empresas altamente tecnológicas, ha destacado que tanto el 5G como en el futuro el 6G ofrecen posibilidades que “antes parecían ciencia ficción”, si bien para su desarrollo hace falta que las empresas vean claro el retorno de la inversión.



Entre esas posibles aplicaciones destacan las sanitarias, como la creación de hologramas en tiempo real que permitan una asistencia primaria sin desplazamientos físicos, si bien “para eso se va a necesitar una tecnología inalámbrica muy potente como el 6G”, ha asegurado Héctor Donat, director ejecutivo de Fivecomm, firma dedicada a la búsqueda de soluciones y aplicaciones para las redes 5G.



El 6G permitirá conectar cámaras de muy alta resolución que se podrán utilizar, por ejemplo, para que un médico supervise y dé instrucciones en directo para operar remotamente a un paciente, ya sea con personal de quirófano en el lugar de la operación o con robots conectados.



“Operar remotamente implica además mejoras en el terreno de la sostenibilidad, porque te ahorras desplazamientos y su consiguiente huella de carbono, pero también mejora la capacidad de asistencia, porque el mismo doctor puede hacer más trabajo del que hace normalmente a diario”, ha explicado Donat.



De esta forma, además de reducir listas de espera esta tecnología democratizará el acceso a la sanidad: “No hay especialistas de todo en todas partes y, con esta red, podrás tener un robot en un pueblo pequeño y a un experto en China que pueda operar en remoto”.



No obstante, al 5G todavía le queda mucha vida por delante, como ha asegurado, Javier López, CTO y cofundador de Kenmei, compañía dedicada a mejorar las redes de telecomunicaciones con el uso de inteligencia artificial y ‘big data’, para quien al 5G “le falta probablemente el 75 % del desarrollo”, aunque esa vida se puede acelerar o ralentizar conforme vayan implantándose casos de uso que requieran más capacidades.

El cambio de un tipo de red a otra, ha subrayado, “no se da en saltos” sino en procesos continuos y graduales: “cada año empezará a desarrollarse un poco más el 5G hasta que se convierta en un 6G primera versión”.

Soluciones revolucionarias

El 6G también traerá usos revolucionarios que cambiarán la vida diaria de las personas, ha asegurado Donat, quien se ha mostrado “convencido” de que habrá “cientos de miles de drones” volando simultáneamente en las ciudades para usos como el reparto de última milla.



Ha añadido que el salto exponencial en número de drones “necesita una capacidad masiva de red que ahora mismo el 5G no puede dar”, lo que hace necesario redes 6G.



Algo que ya permite incluso el 5G pero que no se ha desarrollado es la generalización de carreteras conectadas a los vehículos, que podrían gestionar sus velocidades para lograr un tráfico más fluido y minimizar los atascos o incluso hacerlos frenar si superan la velocidad permitida o se produce una incidencia.



A diferencia de los coches autónomos a base de sensores, cuya capacidad se reduce a una distancia limitada, una carretera conectada a los vehículos permitiría conocer en tiempo real cualquier incidencia y actuar en consecuencia, lo que tendría un efecto evidente en la reducción de siniestros de tráfico.



“Podemos empezar a meter inteligencia o 5G a la infraestructura, como una ciudad, un puerto, un aeropuerto o una carretera, y ser capaces de detectar parámetros de los vehículos, como si es un camión o un coche, o si va en contra dirección o si su conductor muestra signos de fatiga”, ha explicado el director ejecutivo de Fivecomm.



Sobre este aspecto, el responsable de GoHub Ventures ha resaltado que esa conectividad de las carreteras va más allá de los datos de tráfico que ahora mismo puedan ofrecer algunas aplicaciones que, “no son infalibles porque no ofrecen la información en tiempo real” y pueden marcar un atasco si en la vía coinciden varios autobuses porque registran móviles en vez de vehículos.



Si bien esa tecnología ya existe, “para que se generalice es necesario que las empresas aseguren el retorno económico de estas soluciones”, ha resaltado.



Durante el evento, que se ha celebrado en la Masía Bellver en Oropesa, el director de Operaciones de Kenmei ha indicado que con el uso generalizado del 6G habrá que abordar en profundidad el debate sobre la gestión de datos ya que, como ha apuntado , “quien controla el dato tiene acceso a mucha información individualizada”.



“Hay un gran valor en la explotación de los datos, que ahora mismo está muy concentrada”, ya que “el dato final de lo que hace el usuario, en un 80 o 90 % está en manos del ‘big tech’ americano y las empresas de redes sociales”.



Otra ventaja del 6G es que un móvil conectado a esta red tendrá una batería más duradera que a uno conectado al 5G ya que, según ha explicado Héctor Donat, en un dispositivo 4G o 5G, “cuando el móvil no está haciendo nada, está haciendo cosas”, mientras que el 6G será “una tecnología más sostenible porque consume menos recursos cuando no hace nada”.