Madrid, 24 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este viernes a la oposición municipal de “manchar” el acto contra la violencia machista del Ayuntamiento de Madrid al llamarle “dictador” y “tirano” por la decisión del Gobierno municipal de que los grupos municipales no intervengan durante el evento.

El acto oficial del Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya efeméride se celebra cada 25 de noviembre, ha arrancado este viernes con polémica tras la decisión del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) de que los grupos municipales no intervengan con un turno de palabra por primera vez desde que comenzara a realizarse.

La decisión la ha justificado el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al asegurar que, “por una vez”, las mujeres deben ser las “protagonistas”: “Yo le pido a los grupos municipales que un día como hoy dejen de un lado y por una vez la política, dejen de un lado y por una vez ser ellos los que quieren ser protagonistas y que cedamos única y exclusivamente el protagonismo”.

Ello le ha costado las críticas por parte de la oposición de izquierdas (Más Madrid y PSOE-M), que ha visto en ello un ejercicio de “autoritarismo” por parte de Almeida, hasta el punto que la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, ha calificado a Almeida como un “tirano” y “dictador”, y también de la concejala de Vox, Carla Toscano, que ha asegurado que “el Ayuntamiento no es sólo el Partido Popular sino que somos todos”.

Minuto de silencio por las víctimas

Antes del inicio del acto, Almeida, que ha presidido un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia machista, ha dicho a la prensa que los grupos municipales pueden hablar “365 días al año” sobre la cuestión que ocupa hoy y ha asegurado que “este es el día en el que deben hablar, precisamente, aquellas mujeres a las que homenajeamos”, que son las que “han sufrido cualquier tipo de violencia”.

“A mí me sorprende que la izquierda, que denuncia la crispación y el nivel con el que se denuncia, por ejemplo, la ley de amnistía, y que lo único que está ayudando es a que la convivencia no sea fácil por una decisión cuya raíz es dar voz a las mujeres que han sufrido la violencia de género. Que por ello se me tilde de dictador, de totalitario y de tirano, de verdad… Ese es el nivel de la política y el nivel de la izquierda en la ciudad de Madrid”, ha comentado sobre la crítica de la izquierda.

“¿De verdad tienen la necesidad de acallar la voz de las mujeres? (…) ¿De verdad es tan difícil de entender para Rita Maestre y Reyes Maroto que hoy no son sus 15 segundos de gloria?”, se ha preguntado el regidor.

“A partir de ahí, decir que soy un tirano, dictador y un autoritario es una hipérbole que en nada mejora la convivencia, y que lo que hace es debilitar la lucha contra la mujer”, ha zanjado.